Nach Offensivakteur Ante Bajic, im Sommer 2018, holt die SV Guntamatic Ried, derzeit Tabellenzweiter und auf gutem Weg zum Vizemeister-Titel in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 (heute Abend zu Gast beim SKN St. Pölten, ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER), wieder mal einen Spieler vom benachbarten Regionalligisten SV Union Gurten. Dabei handelt sich diesmal um einen Torhüter. Sein Name: Felix Wimmer, Größe: 1,83 Meter, geb. am 17. August 1998. Der 25-jährige Innviertler unterschreibt bei den "Wikingern" einen Vertrag bis 2026.

Versteht es als Torhüter zuzupacken: Felix Wimmer (l.), mit Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport SV Guntamatic Ried.

„Felix Wimmer ist der beste Torhüter in der Region und ein waschechter Innviertler"

„Felix Wimmer ist der beste Torhüter in der Region und ein waschechter Innviertler. Er war daher unsere klare Wunschlösung als Ersatz von Jonas Wendlinger. Felix war in unserer Fußballakademie und hat sich dank seiner Einstellung und der guten Arbeit in Gurten zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Er hat eine tolle Persönlichkeit und uns in den Gesprächen klar zu verstehen gegeben, dass sein großer Traum ist, als Profi für die SV Guntamatic Ried aktiv zu sein“, erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport SV Guntamatic Ried.

„Es ist extrem schön, dass ich diesen Traum bei meinem Jugendverein verwirklichen kann"

Neuzugang Felix Wimmer: „Mit dem Wechsel zur SV Guntamatic Ried geht mein Jugend-Traum, Fußball-Profi zu werden, in Erfüllung. Ich habe von elf bis 17 in Ried in der Akademie und bei den Amateuren gespielt. Es ist extrem schön, dass ich diesen Traum bei meinem Jugendverein verwirklichen kann. Ich will bestmöglich dazu beitragen, dass wir nächste Saison unser großes Ziel, den Aufstieg in die oberste Spielklasse, schaffen."

In der aktuellen Spielzeit absolvierte Linksfuß Felix Wimmer in der Regionalliga Mitte für Union Gurten 23 Einsätze, spielte dabei zehn Mal zu Null und kassierte gesamt 17 Gegentore.

Steckbrief Felix Wimmer

geboren am 17. August 1998 in Braunau

Nationalität: Österreich

Größe: 183 cm

Position: Tormann

Vereine: Akademie / Amateure SV Guntamatic Ried (bis 2015), Altheim (2015-17), Union Gurten (2017-24), SV Guntamatic Ried (seit 2024).

Tormann Felix #Wimmer wechselt zur SV Guntamatic Ried ⚫️🟢



Der 25-jährige Altheimer kommt von der Union Gurten zur SVR und unterschreibt einen Vertrag bis 2026! ✍️



Der 25-jährige Altheimer kommt von der Union Gurten zur SVR und unterschreibt einen Vertrag bis 2026!

