Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse, die jeweils einen Innenverteidiger vom Tabellenzweiten SV Guntamatic Ried und Rangzehnten SV Licht Loidl Lafnitz betreffen:

Schiedsrichter Daniel Pfister zeigte Benjamin Sammer am vergangenen Freitag schon nach 23 Minuten die Rote Karte. Am Ende gewann die SV Guntamatic Ried auch zu Zehnt mit 1:0 gegen Absteiger SK Sturm Graz II dank dem Elfmetertor von SVR-Toptorschütze Mark Grosse - siehe auch TORSCHÜTZENLISTE!

Rieder Sammer hat Sperre schon verbüßt und dürfte nochmal ran

Cheikh Cory Sene (SV Licht Loidl Lafnitz): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance im Heimspiel an Pfingstmontag gegen die SV Guntamatic Ried (0:4). Der 21-jährige, 1,96 Meter große Innenverteidiger fehlt dem Tabellenzehnten aus der Steiermark somit im letzten Saisonspiel am kommenden Samstag auswärts beim FC Liefering in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Benjamin Sammer (SV Gunatamatic Ried): 1 Spiel Sperre - Rohes Spiel am vergangenen Freitag in der 19. Runde nach 23 Spielminuten im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SK Sturm Graz II (1:0). Da der 19-jährige Salzburger beim 2. Liga Spiel der 28. Runde am Pfingstmonat in Lafnitz ausgeschlossen wurde und damit bereits ein Spiel verbüßt hat, ist der Youngster im letzten Saisonspiel der Innviertler am kommenden Samstag daheim gegen den abstiegsgefährdeten FC Dornbirn 1913 wieder spielberechtigt (17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Fotocredit: Schröckelsberger