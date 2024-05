Nachdem bei Lukas Malicsek vor einigen Wochen die Option gezogen wurde, kann der FC Flyeralarm Admira vor dem Saison-Finale in der ADMIRAL 2. Liga am kommenden Samstag auswärts beim noch im Abstiegskampf (siehe HIER) verwickelten Ländle-Team SW Bregenz (Sa., 17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), einen weiteren Akteur an den Verein binden: Die Südstädter verlängern den im Sommer auslaufenden Vertrag von Filip Ristanic.

V.l.n.r.: Technischer Direktor Ralf Muhr, Eigenbauspieler Filip Ristanic und Sportdirektor Peter Stöger

"Seitdem er 13 Jahre alt ist, ein Teil der Admira-Familie"

Der mittlerweile 20-Jährige kam im Sommer 2017 in die Südstadt und durchlief seither sämtliche Akademie-Teams bis hin zur Profimannschaft. Am 24. Juli 2021 feierte der Offensivakteur sein Profi-Debüt und absolvierte bisher 50 Einsätze - dabei gelangen ihm zehn Tore und drei Assists.

„Filip ist Eigenbauspieler und seitdem er 13 Jahre alt ist, ein Teil der Admira-Familie. Wir freuen uns daher sehr, dass wir ihn weiterhin für unseren Weg begeistern konnten und er seinen Vertrag verlängert hat“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger.

Fotocredit: FC Flyeralarm Admira