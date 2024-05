Der First Vienna FC 1894 und Kai Stratznig haben sich auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison geeinigt. Der Mittelfeldspieler, der seit Frühjahr 2023 bei den Blau-Gelben unter Vertrag steht, hat einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben.





Nach seinem ersten Ligatreffer für die Vienna im vergangenen Spiel gegen die Admira gibt es die nächste Erfolgsmeldung für Kai Stratznig. Der 22-jährige Youngster verlängert sein Arbeitspapier bei Österreichs ältestem Fußballverein bis 2025. In seiner Zeit auf der Hohen Warte absolvierte der Kärntner bereits 26 Zweitligapartien für die Döblinger. Begonnen hat Stratznig seine Fußballkarriere beim SC Mühldorf und wechselte im Alter von 14 Jahren in die WAC-Akademie. Dort durchlief er alle Ausbildungsstufen und schaffte den Sprung in die Kampfmannschaft. Sein Debüt in der Bundesliga gab er im Juni 2020 gegen den TSV Hartberg. Für die Kärtner absolvierte er 44 Bundesligapartien und sieben Europa League Spiele.



Sportdirektor Andreas Ivanschitz zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung: „Wir sind sehr glücklich, dass Kai Stratznig seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Kai konnte in den letzten Partien mit guten Leistungen aufzeigen und hat sich gegen die Admira mit seinem ersten Treffer für uns belohnt. Er ist ein universell einsetzbarer Spieler mit einer top Einstellung der uns noch sehr weiterhelfen wird.“



Auch Kai Stratznig äußerte sich zufrieden: „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieses Traditionsvereins zu sein. Meine Leistungskurve im Frühjahr hat klar nach oben gezeigt. Die Gespräche mit dem Verein haben mich überzeugt, meine Zukunft weiterhin bei der Vienna zu sehen. Ich danke dem Trainerteam und dem gesamten Verein für das Vertrauen und freue mich auf die kommende Saison.“

Foto: Vienna