Und wieder hat ein Jungbulle den Sprung von Kooperationsklub FC Liefering aus der ADMIRAL 2. Bundesliga zum ADMIRAL Bundesligisten FC Red Bull Salzburg geschafft: Tim Paumgartner. Der 19-jährige, zentrale Mittelfeldspieler (geb.: 05.03.2005) unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 30. Juni 2028 - siehe auch HIER! Am Samstag könnte der talentierte Kuchler in der letzten Runde in Liga 2 im Heimspiel in der Red Bull Arena gegen den SV Lafnitz (17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) nochmal für die Lieferinger, beste 2. Liga-Mannschaft der Rückrunde, zum Einsatz kommen.

Hebt ab vom FC Liefering eine Liga höher zum Vizemeister FC Red Bull Salzburg: Tim Paumgartner. Hier in einem Testspiel im vergangenen Sommer gegen Union Gurten.

Tim Paumgartner kennt "Red Bull-DNA" seit sieben Jahren

Der groß gewachsene Kuchler (1,96 Meter!) kickt seit Sommer 2017 in Salzburg und kam in der U15, U16 und U18 der Red Bull Fußball Akademie zum Einsatz, wo der zentrale Mittelfeldspieler – mit dem „Fußball von morgen“ – auch drei Titel holen konnte.

Der Rechtsfuß ist seit eineinhalb Jahren fixer Bestandteil beim FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga (29 Einsätze, 1 Tor, 1 Assist) sowie in der UEFA Youth League-Mannschaft der Roten Bullen (15 Einsätze, 1 Tor, 1 Assist).

