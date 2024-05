Der GAK 1902 hat sich bekanntlich bereits frühzeitig den Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga gesichert. Damit steigt man nach 17 Jahren in die ADMIRAL Bundesliga auf. Abschließend steht in Liga 2 am Samstag ab 17:30 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) noch das steirische Duell mit dem Kapfenberger SV 1919 an. Während für die Rotjacken schon alles entschieden ist, geht es für die Obersteirer noch um den Klassenerhalt. LIGAPORTAL sprach mit Sportdirektor Dieter Elsneg.

Sportchef Dieter Elsneg (hier noch als aktiver GAK-Leistungsträger)

"Wir nehmen das Spiel genauso ernst wie die 29 davor“

Sportdirektor Dieter Elsneg betont gegenüber LIGAPORTAL, dass es keine Steirer-Geschenke an die Kapfenberger gibt. „Wir sind Profis. Wir nehmen das Spiel genauso ernst wie die 29 davor“, versichert Elsneg. Und tatsächlich, zwar gab es gegen den FAC am Pfingstmontag nur ein 0:0, davor aber gegen den - wie die Falken - ebenfalls abstiegsgefährdeten Aufsteiger SV Stripfing einen deutlichen 5:2-Erfolg. „Die Mannschaft hat genauso alles reingeworfen wie davor. Und das gleiche werden wir auch am Samstag tun.“ Daran ändere auch nichts, dass der Zweitliga-Punkterekord von 70 Punkten für die Grazer nicht mehr zu knacken ist.

Unabhängig vom Spiel am Wochenende bastelt man bei den Grazern bereits am Kader für die neue Saison. „Es wird Neuzugänge geben, von denen wir überzeugt sind, dass sie die Qualität für die Bundesliga haben“, so der der 34-jährige Sportdirektor. Der betont, dass man das Vertrauen in die aktuelle Mannschaft hat. „Ich denke, die Burschen haben nicht nur heuer gezeigt, zu was sie in der Lage sind“, so Elsneg, der sich hinsichtlich der Kaderplanung nicht genauer in die Karten blicken lässt.

Meisterfeier Mittwoch

So richtig gefeiert wird bei den Murstädtern dann übrigens erst am nächsten Mittwoch, den 29. Mai, im Trainingszentrum Weinzödl. Man beende die lange Reise an dem Ort, an dem alles begann. Los geht es um 16 Uhr – für Musik, Speis und Trank ist gesorgt.

