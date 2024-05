Eine außergewöhnliche Zeit endet im Sommer. Der First Vienna FC 1894 und sein langjähriger Verteidiger Thomas Kreuzhuber haben sich gemeinsam darauf verständigt, den am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Am Samstag im letzten Spiel der ADMIRAL 2. Liga Saison 2023/24 gegen Schlusslicht SKU Amstetten (17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) soll der 30-jährige Wiener gebührend verabschiedet werden.

„Einer jener Spieler, die maßgeblich dazu beigetragen haben, die Vienna zurück in Profifußball zu führen"

Seit seinem Wechsel im Jahr 2020 von Ebreichsdorf auf die Hohe Warte trug der Wiener vier Jahre lang das blau-gelbe Trikot von Österreichs ältestem Fußballverein. Mit der Vienna gelang dem heute 30-Jährigen der Aufstieg in die Regionalliga Ost und der Durchmarsch in die ADMIRAL 2. Liga. Thomas Kreuzhuber war eines der entscheidenden Puzzleteile, die die Rückkehr der Vienna in den Profifußball ermöglichten.



Vienna-Geschäftsführer Thomas Loy würdigt die Verdienste des großgewachsenen Innenverteidigers für Blau-Gelb: „Thomas Kreuzhuber ist einer jener Spieler, die maßgeblich dazu beigetragen haben, die Vienna zurück in den Profifußball zu führen. Er wird immer ein Teil unserer Geschichte sein. Wir wünschen Thomas von Herzen alles Gute für seine Zukunft.“



Thomas Kreuzhuber wechselte im Sommer 2020 nach Wien-Döbling und damit in die Wiener Stadtliga. Er war ein essenzieller Bestandteil jener Mannschaft, mit der die Vienna den Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga schaffte. Vier Jahre lang, von 2020 bis 2024, war der Innenverteidiger eine unverzichtbare Stütze in der Verteidigung der Blau-Gelben.

„Ich bin unheimlich dankbar und stolz auf diese Reise bei der Vienna"

Thomas Kreuzhuber sagt: „Ich bin unheimlich dankbar und stolz auf diese Reise bei der Vienna. Die letzten vier Jahre waren ganz besondere in meiner Karriere. Der Abschied wird mir sicher schwer fallen, aber man sieht sich bestimmt wieder. Ich möchte allen im Verein zum Abschied danken für die unfassbare Unterstützung und die schönen Momente, die wir gemeinsam feiern durften. Ich wünsch dem Verein natürlich alles Gute und hoffe, dass die Vienna bald das Ziel Bundesliga erreichen kann."



Der Verein plant, Thomas Kreuzhuber im letzten Heimspiel der Saison gebührend zu verabschieden und ihm für seine Verdienste um den Club zu danken. Fans und Weggefährten sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Moment teilzuhaben und dem Abwehr-Routinier, der 70 Pflichtpartien (sechs Tore) für die Vienna absolvierte, einen würdigen Abschied zu bereiten.



Die Vienna abschließend in ihrer Klubaussendung: „Wir danken Thomas Kreuzhuber für seine Hingabe und seinen unermüdlichen Einsatz für den First Vienna FC 1894 und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen."

Siehe auch:

Zum Abschluss vs. SKU Amstetten: Vienna will Erfolgsserie prolongieren!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL