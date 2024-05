Es wird sehr emotional hergehen am kommenden Samstag, den 25. Mai 2024, im und rund um das Spiel in der 30. und letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga in der Innviertel Arena zwischen Vizemeister SV Guntamatic Ried und dem Drittletzten Mohren FC Dornbirn 1913 (17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Zum einen, weil SV Ried-Urgestein Marcel Ziegl nach 15 Profijahren - siehe auch HIER - verabschiedet wird. Zum anderen, weil es mit heutigem Entscheid nach fünf Jahren das letzte Spiel für die Rothosen in Liga 2 sein wird und sie trotz fulminanter Aufholjagd mit sieben Siegen aus den jüngsten zehn Spielen (2U, 1N) zwangsabsteigen.

„Wenn eine Legende abtritt, dann wollen wir sie mit drei Punkten verabschieden"

Der FC Dornbirn gewann zuletzt zuhause per Luckypunch gegen DSV Leoben mit 2:1. Für die Vorarlberger scorten Ramon Tanque (84.) und Anteo Fetahu (90.). Die Mannschaft von Interimstrainer Eric Orie ist mit 33 Punkten 14. in der Tabelle, bekommt für die neue Saison der ADMIRAL 2. Bundesliga aber keine Lizenz.

SV Ried-Toptorjäger Mark Grosse (siehe auch aktuelle TORSCHÜTZENLISTE): „Es wird gegen Dornbirn kein einfaches Spiel. Sie haben zuletzt sehr gut performt und sind gut drauf. Wir wollen uns jetzt im letzten Spiel würdig verabschieden und uns mit einem Sieg bei unseren Fans und auch bei Marcel Ziegl bedanken. Und wir selbst wollen zum Saisonabschluss das Spiel unbedingt gewinnen."

SV Ried-Cheftrainer Maximilian Senft: „Marcel Ziegl hat gegen Dornbirn sein Abschiedsspiel. Wenn eine Legende abtritt, dann wollen wir sie mit drei Punkten verabschieden. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass die Spieler noch einmal alles am Platz liegen lassen werden."

Ohne Quartett in letztes Match vor Sommerpause

Fehlen wird bei diesem Vorhaben Philipp Pomer, der mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Torjäger Wilfried Eza wurde aus familiären Gründen ein frühzeitiger Urlaub genehmigt. Fabian Wohlmuth laboriert an einer Prellung und Junior Diomande ist auf Probetraining.

Die SV Guntamatic Ried besiegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Bundesliga den SV Lafnitz auswärts klar mit 4:0. Die Rieder Treffer erzielten Sandro Schendl (3.), Ante Bajic (19.), Mark Grosse (30., Elfer) und Fabian Rossdorfer (79.). Das Senft-Team hat mit jetzt 56 Punkten den zweiten Tabellenplatz und damit den Vizemeistertitel fixiert.

„Mit dem schnellen Tor und der roten Karte war gegen Lafnitz schnell klar, dass wir diesen Sieg heimbringen werden. Wir haben in den letzten beiden Spielen noch einmal alles reingehaut und man hat auch gesehen, dass wir einen sehr guten und breiten Kader haben“, betont SVR-Kicker Mark Grosse.

„Wir wollten gegen Lafnitz den Vizemeister fixieren und die Mannschaft hat ein überzeugendes Spiel gemacht“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Kam als Jungspund zur SV Ried und verlässt sie als Spieler als Legende: Marcel Ziegl. Der kommende Samstag und das Spiel gegen den FC Dornbirn steht ganz im Zeichen des 31-jährigen Urgesteins der Innviertler.

Um nur 4 Euro zum Saisonfinale auf die West-Tribüne

Für das Saisonfinale, bei dem Marcel Ziegl als Spieler verabschiedet wird, gibt es eine ganz besondere Aktion: Das Ticket für den Stehplatz West kostet – im Vollpreis und ermäßigt – in Anlehnung an Ziegls Trikotnummer nur 4 Euro. Alle Abonnenten können sich eine zusätzliche Freikarte für einen Begleiter für die West-Tribüne in der SVR-Geschäftsstelle abholen. Auch ein Bier gibt es an diesem Tag um nur 4 Euro.

„Wir hoffen, dass zum Saisonfinale noch einmal viele Fans ins Stadion kommen, die für eine tolle Kulisse sorgen und die Mannschaft zu einem finalen Sieg pushen. Es soll auch ein würdiger und stimmungsvoller Rahmen für die Verabschiedung unseres Langzeitspielers und ehemaligen Kapitäns Marcel Ziegl sein“, betont Tim Entenfellner, zuständig für Marketing und Sponsoring bei der SV Guntamatic Ried.

DATEN & FAKTEN

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Dornbirn am 25. November 2023 in der 15. Runde der laufenden Saison in Vorarlberg aufeinander. Ried war dabei mit 2:0 erfolgreich. Es trafen Oliver Steurer (25.) und Belmin Beganovic (51.).

Die SV Guntamatic und Dornbirn standen sich bisher vier Mal gegenüber: Drei Mal in der 2. Liga (2019/20, 2023) – alle drei Spiele entschied die SV Ried mit 4:0, 0:5 und 0:2 für sich. Im ÖFB-Cup besiegte Ried im Achtelfinale 2009/10 Dornbirn auswärts mit 2:0.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at und SVR/Schröckelsberger