Nicht nur, dass der GAK 1902 in der morgen zu Ende gehenden ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 einsam ganz oben seine Kreise zieht, souverän Meister und Aufsteiger in die ADMIRAL Bundesliga wurde, die Rotjacken stellen auch in den Kategorien Spieler, Tormann und Trainer der Saison die Besten. Gewählt von einer Jury aus Präsidenten, Managern & Trainern. Die Auszeichnungen werden dem GAK-Trio M.M.M. (Maderner, Meierhofer, Messner) im Rahmen der Meisterfeier am Samstag (vs. KSV 1919, 17:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) vom BL-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer und GAK-Rekordspieler Walter Koleznik überreicht.

Spieler der Saison: Daniel Maderner

In der Kategorie „Spieler der Saison“ wurde GAK-Goalgetter Daniel Maderner von der Jury ausgewählt. Der 28-jährige Stürmer, der zuvor seine Torgefährlichkeit in Österreich bereits bei Wiener Neustadt, dem Floridsdorfer AC, SKU Amstetten und SCR Altach unter Beweis gestellt hat, wechselte im vergangenen Sommer nach zwei Jahren in Belgien nach Graz.

Beim GAK 1902 erzielte der 1,90 Meter-Mittelstürmer bis jetzt 14 Tore und darf sich damit auch noch kleine Chancen auf den Titel des Torschützenkönigs ausrechnen – in dieser Wertung liegt er aktuell auf Rang 3 hinter Dario Tadic und Deni Alar. Mit dem Meistertitel und der Auszeichnung als Spieler der Saison hat er seine Belohnungen für eine herausragende Saison aber ohnehin schon sicher.

Spieler der Saison:

Daniel Maderner (GAK 1902) Andre Leipold (SV Licht-Loidl Lafnitz) Deni Alar (DSV TGI Gold Leoben) Christian Lichtenberger (GAK 1902) Mark Grosse (SV Guntamatic Ried)

Tormann der Saison: Jakob Meierhofer

In der Kategorie „Tormann der Saison“ konnte sich Jakob Meierhofer vom GAK 1902 gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Der 26-Jährige, im Vorjahr noch auf Rang 3 dieser Wertung, steht dieses Jahr wie in der Tabelle ganz oben. Der 1,87 Meter-Mann war im Sommer 2020 vom SV Lafnitz nach Graz gewechselt und absolvierte nun seine dritte Saison als Stammspieler. Bis zur Fixierung des Meistertitels kam er bei allen Spielen zum Einsatz und blieb dabei 13-Mal ohne Gegentreffer.

Tormann der Saison:

Jakob Meierhofer (GAK 1902) Florian Wiegele (DSV TGI Gold Leoben) Andreas Leitner (SV Guntamatic Ried) Simon Spari (FAC Wien) Christopher Giuliani (First Vienna FC 1894)

Trainer der Saison: Gernot Messner

Die Auszeichnung in der Kategorie „Trainer der Saison“ geht zum vierten Mal in Folge an den Meistermacher der ADMIRAL 2. Liga. GAK-Cheftrainer Gernot Messner folgt in dieser Kategorie Gerald Scheiblehner (FC Blau Weiß Linz / 2023), Markus Mader (SC Austria Lustenau / 2022) und Ronald Brunmayr (FC Blau Weiß Linz / 2021) nach.

Der 43-jährige Kärntner hat die Grazer Athletiker im Dezember 2021 übernommen und seitdem sukzessive nach oben geführt. Nach Rang 7 in Messners GAK-Debüt-Saison folgten der Vizemeistertitel im Vorjahr und nun als vorläufiges Highlight der Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga, der den GAK nach 17 Jahren in die Bundesliga zurückbringt und die Comeback-Tour, die vor elf Jahren in der letzten Klasse begonnen hat, finalisiert.

Trainer der Saison:

Gernot Messner (GAK 1902) Mitja Mörec (FAC Wien) Eric Orie (FC Mohren Dornbirn 1913) Rene Poms (DSV TGI Gold Leoben) Philipp Riederer (SV Horn)

