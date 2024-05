Seit gestrigem Donnerstag weiß Aufsteiger SV Stripfing, der morgen im letzten Spiel der ADMIRAL 2. Liga - Saison 2023/24 auf dem FAC-Platz im "Heimspiel" auf den Floridsdorfer AC trifft (17:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), dass er nicht mehr um den Klassenerhalt zittern muss. Heute präsentiert der Tabellenzwölfte die Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger. Die Niederösterreicher und Darijo Pecirep haben sich auf einen neuen Vertrag bis mindestens 2025 verständigt.

Freude über Vertragsverlängerung mit Darijo Pecirep (Mitte)

Pecireps prachtvolle Quote: 38 Tore in 56 Einsätzen

Saisonübergreifend stand Darijo Pecirep in 56 Partien für den SV Stripfing auf dem Platz, dabei konnte der 32-jährige Kroate (geb.: 14.08.1991 in Sarajevo) stolzte 38 Tore erzielen. Der Torjäger wechselte im Sommer 2022 von Bundesligist SK Austria Klagenfurt zum SV Stripfing.

In seiner ersten Saison konnte der Rechtsfuß mit dem SV Stripfing den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga feiern. Und wurde außerdem mit 27 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Ost. In der laufenden Saison erziele der Torgaran bisher elf Treffer in 27 Partien.

"Sein Charakter passt ideal zu den Werten des SV Stripfing"

"Darijo ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und sein Beitrag sowohl auf als auch neben dem Platz ist von unschätzbarem Wert. Seine Erfahrung und sein Engagement machen ihn zu einem Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Sein Charakter passt ideal zu den Werten des SV Stripfing und wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen wird", so Alexander Grünwald, Sportdirektor der Stripfinger, zur Vertragsverlängerung.

"Ich fühle mich hier in Stripfing sehr wohl und bin dankbar für die Unterstützung, die ich vom Verein erfahren habe. Es ist ein aufregendes Projekt, dessen Teil ich sehr gerne weiterhin bin. Ich möchte der Mannschaft weiterhin mit meiner Erfahrung zur Seite stehen und gemeinsam an unseren Zielen arbeiten", so Darijo Pecirep in einer ersten Reaktion.

Fotocredit: SV Stripfing