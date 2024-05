Nun hat es den nächsten Klub in dieser ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 "am grünen Tisch" erwischt! Nach dem Drittletzten FC Dornbirn 1913 erfolgt auch für Aufsteiger DSV Leoben der Zwangsabstieg aus Liga Zwei. Während sie beim SK Sturm Graz nicht mehr aus dem Jubeln herauskommen. Erst der ÖFB-Cup-Sieg am 1. Mai, dann der Meister-Titel und damit das Double am vergangenen Sonntag, gestern die frohe Botschaft über den Verbleib von Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport) und nun auch noch der Klassenerhalt "durch die Hintertür" für die 2. Mannschaft, aktuell Tabellenvorletzter.

Nicht auf dem grünen Rasen, stattdessen am "grünen Tisch" wurde gestern und heute in der ADMIRAL 2. Liga der Klassenerhalt-Kampf entschieden, ereilt sowohl den FC Dornbirn 1913 als auch Aufsteiger DSV Leoben der Zwangsabstieg. Besonders bitter für beide Klubs, lieferten doch die Dornbirner im Frühjahr sportlich eine grandiose Aufholjagd mit Fabelserie unter Interimstrainer Eric Orie (7S, 2U, 1N) und die Leobener überhaupt eine großartige Saison, um unter den Top-5 zu liegen.

Auf Aufstieg folgt Abstieg für Traditionsklub vom Monte Schlacko

Das Ständige Neutrale Schiedsgericht, ein Schiedsgericht gem. §§ 577 ff ZPO, unter dem Vorsitz von Mag. Johann Guggenbichler sowie Dr. Peter Gatternig (als von DSV TGI Gold Leoben genannter Beisitzer) und Univ.-Prof. Mag. Dr. Ulrich Torggler (als von der Österreichischen Fußball-Bundesliga genannter Beisitzer) hat nach der heute stattgefunden mündlichen Verhandlung folgenden Schiedsspruch gefällt:

Die von DSV TGI Gold Leoben eingebrachte Klage auf Erteilung der Zulassung für die zweithöchste Spielklasse für die Saison 2024/25 wurde abgewiesen.

Das Schiedsgericht kam zur Ansicht, dass die verbandsintern rechtswirksame Auflage des Senates 5 im Bereich der finanziellen Kriterien als Voraussetzung für die Erteilung der Zulassung zum geforderten Zeitpunkt nicht erfüllt wurde. Das Einbringen von neuen Unterlagen nach dieser Frist war im Rahmen des Neuerungsverbots nicht zulässig und daher waren diese nicht zu berücksichtigen.

Somit scheidet der DSV TGI Gold Leoben mangels Zulassung für die kommende Spielzeit aus der ADMIRAL 2. Liga und damit auch als Mitglied der Österreichischen Fußball-Bundesliga aus. Der Klub wird zu Saisonende ans Tabellenende gereiht und muss absteigen. Die sportliche Wertung sowie die einzelnen Spielergebnisse bleiben bestehen.

Zur Klage von SV Austria Salzburg tagt das Schiedsgericht am Nachmittag.

