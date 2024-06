Der SV Horn kann auch in den kommenden zwei Saisonen auf die Dienste von Emilian Metu setzen. Der Innenverteidiger hat sich in der Frühjahrssaison einen Stammplatz erkämpft und brachte es in seiner ersten Saison beim SV Horn auf 22 Einsätze und ein Tor in der Admiral 2. Liga.

Der 21-jährige Niederösterreicher wurde bei der AKA St. Pölten ausgebildet, ehe er nach Stationen bei Bayern München ll, der Profimannschaft des SKN St. Pölten und Austria Klagenfurt im Sommer 2023 beim SV Horn unterschrieb.

„Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Emilian Metu ist es uns gelungen, einen jungen Spieler für die nächsten 2 Saisonen für den SV Horn zu gewinnen. Emilian hat in den letzten Wochen hervorragende Leistungen gezeigt, was uns zu diesem Schritt veranlasst hat. Wir freuen uns schon auf die nächsten Entwicklungsschritte von Emilian.“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel zur Vertragsverlängerung.

Foto: SV Horn