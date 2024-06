Dem FC Flyeralarm Admira gelingt ein Transfercoup! Die Südstädter engagieren Deni Alar. Der ehemalige Bundesliga- und ÖFB-Teamstürmer war zuletzt bei Liga-Konkurrent DSV Leoben tätig und krönte sich mit 16 Treffern zum Torschützenkönig der abgelaufenen Zweite-Liga-Saison.

Sportdirektor Peter Stöger und Ralf Muhr, Technischer Direktor über den gelungenen Transfercoup:

„Den Torschützenkönig der abgelaufenen 2. Liga-Saison für unsere Mannschaft zu gewinnen, freut uns natürlich sehr. Mit Deni bekommt unsere Offensivabteilung zusätzliche Qualität, enormen Torhunger und auch die notwendige Erfahrung eines Goalgetters!“

Deni Alar blickt auf stattliche 273 Pflichtspiele in der österreichischen Bundesliga zurück. Für Kapfenberg, Rapid und Sturm Graz erzielte der Linksfuß insgesamt 97 Tore und leistete 28 Assists. 2019 wechselte der gebürtige Steirer für eine Saison zum bulgarischen Traditionsverein Levski Sofia (21 Einsätze), ehe die Rückkehr zu Rapid folgte. Danach setzte der Angreifer seine Karriere in der 2. Liga bei St. Pölten, Vienna und Leoben fort. In 91 Spielen in Österreichs zweithöchster Spielklasse gelangen ihm 26 Tore und 2 Vorlagen.

„Ich habe nach dem ersten Gespräch sofort gemerkt, dass hier bei der Admira etwas am Entstehen ist und ich ein Teil davon sein möchte. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen“, erklärt Deni Alar.

Foto: Admira