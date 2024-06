Das sommerliche Transferkarussell beim ADMIRAL 2. Liga-13. der abgelaufenen Saison, dem SV Stripfing, dreht sich weiter. So wurden am heutigen Mittwoch vier Abgänge von den Niederösterreichern bekannt gegeben. Die Verträge von Markus Lackner, Nikola Gataric, Christos Papadimitriou und Torhüter Edwin Djulic enden und werden nicht verlängert.

Leistungsträger Nikola Gataric (rechts) wird den SV Stripfing im Sommer verlassen - drei weitere Akteure ebenfalls.

Markus Lackner wechselte im Sommer 2023 von der SV Ried nach Stripfing. Der Routinier kam in der abgelaufenen Saison zu 26 Einsätzen und konnte dabei einen Treffer verbuchen.

Nikola Gataric verbrachte zwei Spielzeiten im Marchfeld. Er kam im Sommer 2022 von SKF Sered (SVK) nach Stripfing. In seinen 64 Spielen in Blau-Gelb traf er 24 Mal ins Schwarze.

Christos Papadimitriou - der im Sommer 2023 vom FC Mauerwerk kam - verlässt den SV Stripfing nach 25 Einsätzen.

Der 23-jährige Edwin Djulic wird den SV Stripfing ebenfalls nach einer Saison wieder verlassen. Er vertrat die Verletzten Kilian Kretschmer und Sandali Conde in dieser Saison viermal. Dabei konnte der SV Stripfing dreimal den Platz als Sieger verlassen. Djulic blieb dabei einmal ohne Gegentor.

"Wir bedanken uns bei Markus, Nikola, Christos und Edwin für ihren Einsatz. Nikola war ja auch bereits in der Vorsaison in der Regionalliga Teil der Aufstiegsmannschaft, und so am größten Erfolg der Vereinsgeschichte beteiligt. Für die zukünftigen Aufgaben wünschen wir ihnen - die allesamt super Typen sind - nur das Beste", betont Sportdirektor Alexander Grünwald.

