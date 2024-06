Für sein drittes Jahr en suite in der ADMIRAL 2. Liga nimmt sich der FC Flyerlarm Admira Wacker, in der Saison 2021/22 aus der ADMIRAL Bundesliga abgestiegen, viel vor und rüstet eifrig auf. Nach Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger, ehemals WSG Tirol, und dem Ex-Rapidler Deni Alar (zuletzt DSV Leoben) vermelden die Südstädter heute den nächsten Neuzugang mit Bundesligaerfahrung: Stefan Haudum. Der 29-jährige Eferdinger kommt ablösefrei und war in den vergangenen Spielzeiten im Oberhaus beim FC Blau-Weiß Linz, CASHPOINT SCR Altach und LASK.

v.l.n.r. Ralf Muhr, Stefan Haudum, Niklas Belihart

„Bringt uns dank bereits erwiesener Mentalität auch Führungsqualitäten ins Team"

Stefan Haudum (geb.: 27.11.1994 in Eferding), Cousin von Stürmer Mark Raguž (FK Austria Wien), wird ab sofort die Defensive der Panther verstärken. Der Innenverteidiger, der zudem im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, war zuletzt beim FC Blau-Weiß Linz tätig.

„Mit Stefan konnten wir einen bundesligaerfahrenen Spieler verpflichten, der uns dank seiner Persönlichkeit und bereits erwiesenen Mentalität auch Führungsqualitäten ins Team bringt. Zudem ist er ein variabel einsetzbarer Defensivakteur, der seinen überwiegend jungen Mitspielern gut tun wird“, so Sportdirektor Peter Stöger und Ralf Muhr, Technischer Direktor, unisono.

"Bin voller Tatendrang"

Der Rechtsfuß, der auch schon beim LASK und beim SCR Altach unter Vertrag stand, absolvierte insgesamt 107 Begegnungen in der ADMIRAL Bundesliga (5 Tore/3 Assists) und 69 Spiele in der 2. Liga (1/3). Dazu kommt ein Einsatz für den LASK in der Europa League gegen Manchester United.

„Die Admira ist ein Traditionsverein und der eingeschlagene Weg des Klubs hat mich sofort überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin voller Tatendrang“, erklärt Stefan Haudum.