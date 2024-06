Inmitten der Sommerpause der ADMIRAL 2. Liga vermeldet der Floridsdorfer Athletiksport-Club, Tabellenfünfter der abgelaufenen Saison, am heutigen Donnerstag seinen zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2024/25: Yannic Fötschl (geb.: 20.02.2003 in Salzburg). Der 21-jährige, offensive Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom frischgebackenen Regionalliga West-Meister SV Austria Salzburg in die Hopfengasse nach Wien-Floridsdorf und unterschreibt bei den Blau-Weißen einen Vertrag bis zum Sommer 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer (l.) mit Neuzugang Yannic Fötschl.

"Mit Scorerpunkten und Leistungen in der Regionalliga-Saison für höhere Aufgaben empfohlen"

FAC Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zum Neuzugang: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Yannic einen jungen Österreicher mit enormem Potential, trotz zahlreicher anderer Interessenten, für unseren FAC gewinnen konnten. Yannic hat sich mit seinen Scorerpunkten und Leistungen in der aktuellen Regionalliga-Saison absolut für höhere Aufgaben empfehlen können. Wir sind davon überzeugt, dass er bei unserem FAC den nächsten Step in seiner Karriere machen wird.“

"Ich freue mich extrem auf meine neue Herausforderung beim FAC und bin sehr dankbar für die Chance, die mir hier geboten wird. Der FAC hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er eine optimale Plattform für junge Spieler ist, um sich weiterzuentwickeln und den nächsten Karriereschritt zu machen. Ich werde alles daran setzen, der Mannschaft mit meinen Leistungen dabei zu helfen unsere Ziele in der neuen Saison zu erreichen und kann es kaum erwarten, dass es losgeht", blickt auch Yannic Fötschl mit voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in der Bundeshauptstadt.

Top-Bilanz von 13 Toren und 15 Assists in Vorsaison

Der gebürtige Salzburger startete seine Laufbahn im Nachwuchs des USK Anif, ehe er über die Jugendmannschaften des SV Grödig zum SV Kuchl kam. Nach zwei weiteren Jahren in deren Nachwuchsteams, feierte Fötschl mit nur 17 Jahren bereits sein Debüt für die 1. Mannschaft. In Folge stand Fötschl für den SV Kuchl 48 Mal in der Regionalliga Salzburg auf dem Feld, ehe er im Jänner 2023 zum SV Austria Salzburg wechselte.

Mit dem Club aus der Regionalliga West feierte der junge Salzburger in der Vorwoche den Meistertitel, an welchem er einen maßgeblichen Anteil hatte. In 25 Einsätzen für die Mozartstädter gelangen dem Neo-Floridsdorfer starke 13 Tore und 15 Assists.

Jugendvereine: USK Anif (03/2012-), SV Grödig, SV Kuchl

𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐞𝐟𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 💙

Mitja Mörec wurde zum zweitbesten Trainer der ADMIRAL 2. Liga der Saison 2023/24 gewählt 🙌🏻

Bei bereits 106 Pflichtspielen stand unser Coach an der Seitenlinie. Wir hoffen noch auf viele weitere! 🤩



Gratulation Mitja! 💪🏻#Wirfürden21 pic.twitter.com/IPNNhAhHUS — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) June 5, 2024

Fotocredit: FAC