Die SV Guntamatic Ried vermeldet in ihrer heutigen Klubaussendung einen neuen sportlichen Leiter für die Wenzel Schmidt Fußballakademie mit Clemens Zulehner. Der 32-jährige Innviertler wird seinen neuen Job am 1. Juli antreten. Weiters gibt es beim ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister der abgelaufenen Saison eine Änderung beim Sommer-Vorbereitungsprogramm. Neuer Testspielgegner am 28. Juni ist FC Universitatea Cluj, Tabellensiebter der 1. Liga in Rumänien.

V.l.: Wolfgang Fiala (Geschäftsführer Sport SV Guntamatic Ried) und Clemens Zulehner (ab 1. Juli sportlicher Leiter der Rieder Fußball-Akademie).

„Unsere Akademie-Spieler dürfen sich weiterhin auf eine Top-Ausbildung freuen"

„Mit Clemens Zulehner holen wir einen jungen, aber trotzdem schon erfahrenen Mann in seine Heimat zurück. Clemens hat jahrelang in der Wenzel Schmidt Fußballakademie als Trainer gearbeitet und danach seinen Weg im Profifußball gemacht. Er hat ein hohes Fachwissen und trägt unser Ausbildungskonzept vollends mit. Unsere Akademie-Spieler dürfen sich weiterhin auf eine Top-Ausbildung freuen. Ich möchte mich auch bei Marcel Thallinger bedanken, der sich nach einem halben Jahr als interimistischer Leiter nun wieder voll auf unsere U18 konzentrieren wird“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport SV Guntamatic Ried.

„Die SV Guntamatic Ried ist mein Herzensverein. Ich habe sowohl in der Akademie als auch im Profibereich sehr viele Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt gerne weitergeben möchte“, erklärt Clemens Zulehner. „Ich will den Weg, der in der Akademie bereits eingeschlagen wurde, weitergehen. Es ist mir ein großes Bedürfnis, unseren Verein in der Region so gut wie möglich zu verankern. Das Innviertel und die Umgebung sowie alle jugendlichen Kicker sollen sich mit der Akademie eng verbunden fühlen.“

Steckbrief Clemens Zulehner

Geboren am 26. Dezember 1991 in Ried

Trainerausbildung: UEFA-A-Lizenz + Junioren-Elite-Lizenz

Trainerstationen: Co-Trainer AKA SV Ried U16 (2017/18), Co-Trainer AKA SV Ried U15 (2018-20), Co-Trainer AKA Admira U16 (2020/21), Co-Trainer SV Guntamatic Ried (2021-23), Co-Trainer LASK (23/24)

Weiter Ausbildung: Master in Sportmanagement am Sport Business Campus in Wolfsburg

Clemens Zulehner kehrt zur SVR als sportlicher Leiter der Wenzel Schmidt Fußballakademie Ried zurück! ⚫️🟢

Der 32-Jährige Rieder wird ab der neuen Saison 2024-25 dem derzeitigen, interimistischen Leiter Marcel Thallinger nachfolgen.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/dFrA9wccKO — SV Ried 1912 (@svried1912) June 10, 2024

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger