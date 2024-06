Die First Vienna FC 1894 kann mit Niklas Alozie seinen zweiten Sommer-Neuzugang bekanntgeben. Der 21-jährige Verteidiger wechselt vom FavAC auf die Hohe Warte und erhält beim ADMIRAL 2. Ligist einen Vertrag bis zum Sommer 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr.





Vienna-Neuzugang Niklas Alozie (l.) mit Sportdirektor Andreas Ivanschitz



"Seine Fähigkeiten und seine Einstellung passen perfekt zu unserer Philosophie und wir freuen uns auf seine Entwicklung bei der Vienna"

Noch vor dem Trainingsauftakt kann die Vienna einen weiteren Neuzugang präsentieren: Niklas Alozie wird sich Österreichs ältestem Fußballverein für die kommende Saison anschließen. Mit dem gebürtigen Niederösterreicher holen die Döblinger nach David Ungar eine weitere Verstärkung für die Defensive.

Der gebürtige Niederösterreicher startete seine fußballerische Laufbahn im Nachwuchs des 1. FC Union Stein. Von dort führte ihn sein Weg über die Jugendabteilung von Austria Wien zur Akademie Burgenland. Nachdem er alle Jugendteams bis zur U18 durchlaufen hatte, begann seine Karriere im Erwachsenenfußball beim ASK Neutal. Niklas Alozie sammelte wertvolle Erfahrungen bei verschiedenen Stationen. Im Sommer 2023 wechselte er zum SV Horn in die ADMIRAL 2. Liga, wo er bis zum Winter in vier Partien im Einsatz war. Im Frühjahr folgte der Wechsel in die Regionalliga Ost zum FavAC, wo er zwölf Spiele absolvierte und seine defensiven Qualitäten unter Beweis stellte.



Vor seinem Engagement beim SV Horn stand Alozie beim ASV Siegendorf unter Vertrag. Für die Burgenländer absolvierte er in der Regionalliga Ost 22 Partien und entwickelte sich zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.



Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz zur Neuverpflichtung: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Niklas einen talentierten jungen Österreicher auf die Hohe Warte holen konnten. Niklas war schon länger auf unserem Radar und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird. Seine Fähigkeiten und seine Einstellung passen perfekt zu unserer Philosophie und wir freuen uns auf seine Entwicklung bei der Vienna.“



Auch Niklas Alozie äußert sich positiv über seinen Wechsel: „Ich bin sehr dankbar für die Chance, bei der Vienna spielen zu dürfen, und freue mich auf die neue Herausforderung. Die Vienna ist ein Traditionsverein, der großen Wert auf die Förderung junger Spieler legt. Das Umfeld stimmt, und es ist für mich eine optimale Plattform, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Karriereschritt zu machen. Ich werde mein Bestes geben, um der Mannschaft mit meinen Leistungen zu helfen, unsere Ziele in der neuen Saison zu erreichen.“

Steckbrief Niklas Alozie:

Geboren: 14. Februar 2003

Größe: 1,82 m

Letzter Klub: FavAC

Position: Verteidigung

Mit Niklas Alozie verstärken wir unsere Defensive für die kommende Saison. Der 21-jährige Verteidiger kommt vom FavAC zu uns und hat bereits einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. ⚽️💪



Mehr dazu erfährst du hier 👉 https://t.co/Ohwj9Kr2wl#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/24iL1jIcms — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) June 11, 2024

