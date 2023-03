Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 19 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde? Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Spieler der Runde ist...

Paul-Friedrich Koller (GAK 1902)

Der 21-jährige Abwehrspieler mit dem speziellen Geburtsdatum (22.02.2002, in Judenburg) kam im vergangenen Sommer von Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira zum GAK 1902 und ist beim Grazer Kultklub längst eine feste Größe. Der 1,86 Meter große Linksbeiner wurde bis Juni 2025 verpflichtet und absolvierte in dieser Saison 16 Zweitliga-Einsätze, in denen er mit 4 Treffern zu den torgefährlichsten Abwehrspielern zählt. Der ÖFB-U21-Teamspieler stammt aus der Jugend des GAK 1902 und wurde auch in der Admira-AKA ausgebildet.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Paul-Friedrich Koller GAK 1902 41.78 % 2 Elias Scherf Amstetten 25.33 % 3 Tobias Koch Blau-Weiß Linz 12.44 % George Davies Admira Wacker 4.89 % Murat Satin SK Vorwärts Steyr 4 %

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL