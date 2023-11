Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 15 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Spieler der Runde ist...

Thomas Schiestl (GAK 1902)

Der 21-jährige Schwazer war die treibende Kraft im Spiel der Rotjacken bei den Falken und mit seinem Doppelpack maßgeblich am 3:2-Auswärtssieg in Kapfenberg beteiligt. Nach der überraschenden 1:3-Heimniederlage gegen den FAC zeigte der weiter klar die Tabelle anführende Liga-Leader eine Reaktion und fügte den Gastgebern nach sieben unbesiegten Liga-Spielen die erste Niederlage bei. Thomas Schiestl, der im Sommer 2022 vom FC Liefering zum GAK 1902 wechselte und dort noch Vertrag bis Juni 2024 hat, erzielte dabei seinen ersten Doppelpack und hat mit drei Saisontoren in 12 Einsätzen bereits einen Treffer mehr auf dem Konto als in der gesamten Vorsaison. Die 2 Tore nach der Pause binnen 18 Minuten zur 3:1-Führung brachten den Aufstiegs-Aspiranten auf die Siegerstraße.

Die Top 5 der Abstimmung

1 Thomas Schiestl GAK 1902 42.68 % 2 Deni Alar DSV Leoben 21.54 % 3 Christoph Monschein First Vienna FC 1894 11.79 % Oliver Steurer SV Ried 9.76 % Marco Hausjell SV Horn 4.47 %

Fotocredit: RiPu-Sportfotos