Auch in dieser Woche hatten die Fans auf Österreichs größter Fußball-Plattform ligaportal.at die Möglichkeit, den besten Spieler der Runde 21 zu wählen. Zur Auswahl standen jene elf Akteure, die es aufgrund guter Leistungen ins Team der Runde geschafft hatten. Nach einer 24-stündigen Wahl steht nun der Sieger fest. Wer ist "bwin" Spieler der Runde?

Kuriose Szene! Selbst gegen eigene Vorderleute, wie hier Lukas Graf, wusste sich GAK-Goalie Jakob Meierhofer beim 1:0-Triumph in der "Festung Ried" zur Wehr zu setzen und ließ, wie schon beim 1:0-Hinspielsieg, gegen die starken Innviertler nichts anbrennen. Wer solche Spiele wie am Freitag beim Bundesliga-Absteiger gewinnt, ist auf dem Weg zum Meistertitel und der damit verbundenen Rückkehr ins Oberhaus nicht mehr aufzuhalten. Neun Runden vor Ende haben die Messner-Mannen mittlerweile 14 Punkte Vorsprung auf Verfolger DSV Leoben, dem nächsten Gegner im nächsten Topspiel am Samstag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Spieler der Runde ist...

Jakob Meierhofer (GAK 1902)

Er ist die Zuverlässigkeit in Person und einer der Erfolgsgaranten für den Höhenflug des Grazer AK in dieser Saison. Zum zweiten Mal in dieser Saison hielt der 26-jährige Torhüter seinen Kasten gegen die SV Guntamatic Ried (zwei Mal 0:1) sauber, insgesamt in 21 Spielen elf Mal. Mit 18 Toren kassierte der souveräne, in 2024 noch unbesiegte Spitzenreiter die wenigsten der Liga. Im Sommer 2020 kam der 1,87 Meter-Mann vom SV Lafnitz zu den Grazern, wo Jakob Meierhofer noch bis Juni 2026 Vertrag hat und seine Bundesliga-Premiere für die kommende Saison zum Greifen nahe ist. Ausgebildet wurde der "Skorpion-Geborene" u.a. in der AKA des FC Admira. In gesamt 78 Pflichtpartien in vier Jahren für die Rotjacken spielte der GAK-Rückhalt 33 Mal zu Null. Respektable Quote!

Die Top 5 der Abstimmung

1 Jakob Meierhofer GAK 1902 39.73 % 2 Jakob Knollmüller SV Lafnitz 31.51 % 3 Fabian Wohlmuth SV Ried 10.73 % Julian Turi DSV Leoben 6.16 % Gabryel Monteiro De Andrade FC Dornbirn 2.74 %

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at