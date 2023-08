Was für eine packende 5. Runde der Admiral 2. Liga mit Überraschungen und Toren satt. 29 Treffer gesamt (fast 4 im Schnitt) dazu rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Vor allem bei den Torhütern, wo der Lieferinger Krumrey hauchzart vor dem ebenfalls starken Horner Polster "die Nase vorn" hatte. Kann ein Spieler, der nur 19 Minuten zum Einsatz kam, in die Top-11 kommen? Fragen über Fragen, doch sehen Sie selbst.

D. Bumberger SV Ried 1 L. Brückler SW Bregenz 2 M. Satin SW Bregenz 1 S. Feyrer Lafnitz 1 J. Steiger SV Stripfing 1 J. Krumrey FC Liefering 1 A. Ilic Sturm Graz II 1 C. Bumbic Vienna 1 A. Gashi Admira Wacker 1 G. Teigl Admira Wacker 1 G. Dombaxi SKN St.Pölten 4

Fotocredit: FC Liefering via Getty