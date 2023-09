Die Fans kamen vor der länderspielbedingten Pause in der Admiral 2. Liga in Runde 6 nochmal voll auf ihre Kosten: 18 Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer, und ergab letzendlich folgende Auswertun...sehen Sie selbst.

Seit Saisonbeginn in konstanter Form und ein Aktivposten: Der 26-jährige deutsche Außenspieler Gerhard Dombaxi, der im Sommer von 2. Liga-Absteiger SK BMD Vorwärts Steyr zum SKN St. Pölten kam und sich mit dem Spitzenreiter in Amstetten keinen Umfaller leistete. Obwohl sich Julian Tomka und die SKU tapfer wehrten.

A. Gashi Admira Wacker 2 M. Maier FAC 1 B. Wallquist FAC 1 N. Hoffmann SV Horn 1 H. Ismailcebioglu SV Horn 1 G. Dombaxi SKN St.Pölten 5 A. Omerovic Vienna 1 J. Meierhofer GAK 1 M. Martinovic SW Bregenz 1 L. Brückler SW Bregenz 3 G. Tiba KSV 1919 1

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL