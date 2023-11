War die 15. Runde im Oberhaus eine für die Heimteams (5S, 1N), lief es in der Admiral 2. Liga konträr dazu, gab es nur einen Heim-Dreier und satte sieben (!) Auswärtssiege! 28 Tore standen am vorletzten Spieltag vor der Winterpaus zu Buche, stolze 4,5 im Schnitt! Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer, doch sehen Sie selbst. Siehe auch Torschützenliste.

"Danish Dynamite": Mittelstürmer Adam Daghim zündete am Samstag für den FC Liefering und erzielte beim 6:1-Kantersieg in Lafnitz einen Triple-Pack. Auch in der Youth League scorte der 18-jährige Däne bereits drei Mal für die Roten Bullen. Am Mittwoch in Real Sociedad ja womöglich auch wieder?

M. Hausjell SV Horn 3 N. Polster SV Horn 1 C. Bubalovic FAC 2 A. Daghim FC Liefering 1 P. Verhounig FC Liefering 2 O. Steurer SV Ried 2 T. Schiestl GAK 2 C. Monschein Vienna 3 C. Bumbic Vienna 5 M. Satin SW Bregenz 3 D. Alar Leoben 4

Fotocredit: FC Liefering via Getty