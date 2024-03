Die Fans bekamen in der vergangenen 18. Runde der Admiral 2. Liga wieder viel geboten: 21 Tore, Karten, rassige Szenen. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel schwer. Zählen geschossene Tore mehr als Assists? Kann ein Spieler trotz Kurzeinsatz in die Auswahl kommen? Viele Fragen, doch sehen Sie selbst. Siehe auch TORSCHÜTZENLISTE!

Well done, Wallner! Dem 20-jährigen Abwehrchef des FC Liefering war sein erster Saisontreffer besonders zu gönnen, nachdem Lukas Wallner wegen einer Sprunggelenkverletzung die komplette Herbstsaison ausfiel. Im vergangenen Sommer wechselte der 1,92 Meter große ÖFB-U21-Teamspieler vom Zweitligisten zu Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg. Mit dem Frühjahr sammelt der Pongauer nun erstmal Spielpraxis beim Team von Onur Cinel, das in der Rückrunde bisher die 2. Liga "rockt" und von Sieg zu Sieg eilt.

F. Rossdorfer SV Ried 1 D. Bumberger SV Ried 2 A. Zaizen Amstetten 1 M. Satin GAK 4 N. Bischof Vienna 1 A. Daghim FC Liefering 2 L. Wallner FC Liefering 1 M. Horvat Leoben 1 F. Wiegele Leoben 1 M. Becirovic FAC 4 J. Wanner SW Bregenz 3

Fotocredit: FC Liefering via Getty