Runde 20 der Admiral 2. Liga lieferte jede Menge Überraschungen. Erstmals seit 22.09. verlor Aufsteiger DSV Leoben, bei dem weiters die Siegesseries im Frühjahr jäh gestoppt wurde. Von der Vienna. Die tags darauf Trainer Zellhofer entließ. Den Coach ebenfalls entlassen hatte zuvor bereits der FC Dornbirn, der unter Sportdirektor Orie als Interimstrainer nach elf Niederlagen en suite einen 4:1-Triumph im Derby in Bregenz feierte. Während der GAK 1902 weiter souverän vorneweg marschiert, gegen den SV Lafnitz in dieser Saison jedoch nicht gewinnen konnte. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Hier für Liga 2, in Runde 20.

Das "Team der Tribüne"...

A. Fetahu Dornbirn 2 N. Bitsche Dornbirn 1 J. Murgas Admira Wacker 1 N. Celic SV Ried 1 N. Havenaar SV Ried 8 C. Giuliani Vienna 1 N. Bischof Vienna 2 O. Adewumi FAC 1 M. Yeo FC Liefering 1 F. Freissegger Lafnitz 1 L. Wimhofer SV Horn 1

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL