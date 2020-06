In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der 52-Jährige nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Brisantes Spiel! In dieser Begegnung benötigen beide Mannschaften dringend Punkte. Der FAC liegt befindet sich im Tabellenkeller. Vorwärts Steyr befindet sich derzeit zwar auf dem vierten Rang, doch mit einer Niederlage ist man schnell wieder im unten mit dabei. Glaube, dass der FAC überraschend gewinnen wird."

Fr, 05.06.2020, 18:30 Uhr

"In Wirklichkeit ein weiteres Kellerduell. Die Young Violets sind derzeit sehr gut in Fahrt. Der Auswärtssieg in Lustenau sollte ihnen genügend Selbstvertrauen geben. Die Wiener wollen den Erfolgslauf sicherlich fortsetzen. Meiner Meinung nach wird ihnen dies auch gelingen."