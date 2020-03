2. Liga 2019/2020: Expertentipp Runde 19 mit Manfred Bender!

In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der 52-Jährige nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

Foto: Harald Dostal

"Durch den fulminanten Auswärtssieg im Derby muss Kapfenberg eigentlich nur so vor Selbstvertrauen strotzen. Der Abstiegskampf ist sehr hart Umkämpft. Die Juniors OÖ könnten mit einem Sieg zwar den Anschluss an die Mittelfeldplätze wahren, trotzdem glaube ich, dass sich Kapfenberg durchsetzen wird."

"Den Hornern hat der Punktgewinn gegen den FAC sicherlich gutgetan. Die Leistung war absolut in Ordnung. Normalerweise sind die Hausherren zu favorisieren, da der GAK in Linz nur ein 1:1 geholt hat. Ich glaube daher, dass Horn ihren Lauf mit einem Heimsieg fortsetzen wird."

Sa, 07.03.2020, 14:30 Uhr

"Ich rechne mit einer sehr spannenden Partie. Auf der einen Seite musste sich Lustenau beim Tabellenführer in Ried knapp mit 0:1 geschlagen. Auf der Gegenseite ist die derzeitige Performance der Young Violets einfach nur Bombe. In Summe sind jedoch beide Mannschaften gut drauf. Ich rechne mit einer torreichen Partie, in der Lustenau die Oberhand behalten wird."