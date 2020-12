In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Der GAK hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet, was die Aufstiegsplätze betrifft. Man hat in den letzten Wochen aber gesehen, dass sie immer wieder einen Dämpfer bekommen, wenn sie oben dabei sind. Jetzt haben sie die Chance, dass sie vorne dabei bleiben."

So, 13.12.2020, 10:30 Uhr

"Für Klagenfurt gilt dasselbe wie für Innsbruck: Verlieren verboten. Sollte Lafnitz gewinnen, Klagenfurt und Innsbruck aber verlieren, dann würde die Meisterschaft langweilig werden. Daher sind die Klagenfurter zum Siegen verdammt. Liefering könnte jetzt vielleicht in ein kleines Tief fallen, weil sie in den ersten zehn spielen überpaced haben. Die Klagenfurter haben es selbst in der Hand. Sollten sie die Lieferinger spielen lassen, dann werden sie verlieren. Ich glaube aber, dass sie wissen, wie man gegen Liefering auftreten muss, um was zu holen."