In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Auf St. Pölten wartet zu Beginn gleich einmal ein Spitzenspiel. Da werden die St. Pöltner dann gleich einmal wissen, wo sie aktuell stehen. Liefering sollte am Ende der Saison wieder unter den Top-5 zu finden sein."

Fr, 30.07.2021, 18:30 Uhr

"Für Innsbruck wird es schon enttäuschend gewesen sein, bei den Young Violets nur einen Punkt geholt zu haben - das ist etwas wenig. Nun muss gegen Kapfenberg ein Sieg her, damit es in Tirol ruhig bleibt. Die hatten in der Sommerpause ja ohnehin genügend Aufregung mit ihrem Investor und ihren Sponsoren."