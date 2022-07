Nachdem die Auftakt-Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/2023 einige Überraschungen lieferte, allen voran die Niederlagen des Vorjahres-Dritten FC Blau Weiss Linz bei Aufsteiger First Vienna FC 1894 oder von ADMIRAL Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira beim SV Lafnitz, darf man gespannt sein, welche Überraschungen Runde 2 den Fußball-Fans bescheren wird. Gleich sechs Freitag-Spiele stehen auf dem Programm, plus 2 Mal Sonntags-Matinee. Was meint Ligaportal-Experte und Ex-FC Bayern München-Profi Manfred Bender (Foto) bei seinen Prognosen zur 2. Runde?

Fr, 29.07.2022, 18:10 Uhr

"Beide Mannschaften starteten mit Unentschieden in die neue Liga-Saison. Ist natürlich auswärts immer besser wie bei Liefering, die für mich in diesem Spiel Favorit sind. Am Anfang der Saison ist gegen eine junge Mannschaft allerdings immer was möglich, somit tippe ich auf ein Remis."