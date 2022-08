Die beiden Auftakt-Runden der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/2023 hatten es bereits in sich. Mit dem SKN St. Pölten, SKU Amstetten, SV Horn und - siehe da...- Aufsteiger First Vienna FC 1894, der auf Anhieb die Liga bereichert, erreichten vier Klubs bisher jeweils das Punkte-Maximum. Zwei davon treffen in Runde 3 mit First Vienna FC 1894 vs. SKN St. Pölten aufeinander - Freitag ab 18:10 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Für Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi u.a. beim FC Bayern München, das "Kracher-Spiel". Der 56-jährige Münchener weilt zwar derzeit im Urlaub, nahm sich dennoch auf die Schnelle Zeit für die Prognosen des 3. Spieltages.

Der erst 28-jährige Chefcoach Alexander Zellhofer, geboren in Linz, mischt mit Aufsteiger First Vienna FC 1894 die noch junge Saison der ADMIRAL 2. Liga auf...nach Siegen gegen zwei Aufstiegs-Kandidaten - FC Blau Weiß Linz & FAC - geht es am Freitag mit Gast SKN St. Pölten gegen ein weiteres, hoch gehandeltes Team.

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - KSV 1919 Expertentipp: 1:1 "Das ist ja schon zu diesem Zeitpunkt fast ein bisschen was von "Not gegen Elend". Ein Punkt (Young Violets) gegen Null (KSV). Kapfenberg geht schon mal wieder richtig nass rein. " Zum Live-Ticker

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 3:1 "Amstetten hat natürlich mit 6 Punkten einen Traumstart hingelegt. Die Südstädter schon leicht unter Druck, müssen punkten. Doch ich glaube, dass Amstetten großes Selbstvertrauen hat und die Admira schlagen wird." Zum Live-Ticker

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr SV Horn - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:1 "Auch hier das Gleiche wie bei der Admira, Blau-Weiß als ambitionierter Aufstiegs-Kandidat muss aufpassen, gleich mal das Feld abstecken in der 2. Liga, damit sie auch wieder ernst genommen werden...und dass sie oben mitspielen wollen. Aber die Horner sind gut drauf!" Zum Live-Ticker

Fr, 05.08.2022, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:1 "Das ist mal ein richtiger Kracher. Traumstart von beiden Mannschaften. Die Vienna zuhause auf der Hohen Warte, da werden einige Zuschauer kommen. Auch bei St. Pölten schaut es mit ebenfalls bisher 6 Punkten nach 2 Runden recht gut aus. Doch die Vienna mit den Zuschauern im Rücken." Zum Live-Ticker

Sa, 06.08.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - FC Liefering Expertentipp: 2:0 "Der GAK hat sich sicher auch schon etwas mehr erwartet, weil sie ja auch vorne mitspielen wollen. Gegen die jungen, spielfreudigen Lieferinger wird es schwer, doch ich gehe mal auf Heimsieg. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: Josef Parak