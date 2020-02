2. Liga: Liefering vergibt Sieg gegen Amstetten!

Details Freitag, 21. Februar 2020 21:50

Der FC Liefering dominierte die Begegnung mit der SKU Amstetten klar, musste sich aber am Ende trotzdem mit dem 1:1 begnügen. Dank mehrerer guter Torchancen gingen die Salzburger nach rund 51 Minuten in Führung, der späte Ausgleich durch Peham sicherte Amstetten dann aber doch noch einen Punkt!

Verdiente Führung für Liefering! (Foto: GEPA / Red Bull)

Klares Übergewicht!

Die Salzburger fanden sehr schnell in die erste Partie nach der Winterpause und übernahmen sofort das Kommando. Nach knapp zehn Minuten versuchte Alexander Prass, den Ball im Strafraum zur Mitte zu bringen, doch ein Verteidiger der Hausherren behalf sich mit der Hand – die Pfeife des Unparteiischen blieb allerdings stumm. In weiterer Folge scheiterte Nicolas Seiwald nach frühem Ballgewinn und schneller Ballstafette am Schlussmann der Amstettner. Von der heimischen Elf war offensiv in Durchgang eins praktisch nichts zu sehen, jegliche Versuche wurden von den Lieferingern im Keim erstickt. Die Mannschaft von Bo Svensson war drückend überlegen und spielte bis zum Strafraum richtig gut, dort jedoch fehlte in Durchgang eins noch der letzte Punch. Der entscheidende Pass wollte bis dahin nicht gelingen und die Abschlüsse fielen zu harmlos aus.

In Durchgang zwei sollte es dann besser klappen. In Spielminute 49 wurde Luka Sucic mit einem exzellenten Doppelpass durch Tobias Anselm perfekt in Szene gesetzt und schloss überlegt zur überfälligen und mehr als verdienten Führung ab. Nach etwas mehr als einer Stunde brannte es zum ersten Mal in unserem Strafraum, doch mit vereinten Kräften konnte der drohende Ausgleich verhindert werden. Affengruber & Co. gewannen weiterhin viele Zweikämpfe, spielten mutig nach vorne und fanden weitere Möglichkeiten vor. Zuerst wurde ein Gürleyen-Kopfball geblockt, ehe Benjamin Sesko nach einem schnellen Konter am Schlussmann scheiterte. Und einmal mehr bewahrheitete sich eine alte Fußballweisheit: Wenn man die Tore nicht macht, bekommt man sie irgendwann. So auch heute in Amstetten. Kurz vor dem Ende der Partie gelang den Hausherren nach einem Freistoß durch ein Eigentor von Ahmet Gürleyen der glückliche 1:1-Endstand.

Die Aufstellung der SKU Amstetten:

28 Dennis Verwüster

05 Markus Keusch

08 Thomas Hinum

09 David Peham

10 Daniel Gremsl

11 Marcel Canadi

12 Lukas Deinhofer

15 Philipp Offenthaler

30 Marco Stark (K)

33 Patrick Puchegger

34 Daniel Maderner

Die Aufstellung des FC Liefering:

31 Daniel Antosch (K)

04 Amar Dedic

06 Peter Pokorny

09 Junior

13 Nicolas Seiwald

20 Tobias Anselm

25 Luka Sucic

27 Alexander Prass

40 Wallison Nunes Silva

42 David Affengruber

43 Ahmet Gürleyen

Schiedsrichter der Partie:

Walter Altmann

Die Besten:

Junior (Sturm, FC Liefering)

