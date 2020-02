Glanzloses Derby: Steyr und die Juniors OÖ teilen die Punkte!

Details Freitag, 28. Februar 2020 21:22

In der 18. Runde der HPYBET 2. Liga traf am Freitagabend der SK Vorwärts Steyr auf den FC Juniors OÖ. Und dabei gelang es den Gästen diesen einen Derbypunkt festzuhalten. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Juniors nun auch im sechsten Auswärtsspiel in Serie unbesiegt bleiben. Steyr war zwar sehr bemüht darum den Abwehrriegel zu knacken. Aber letztlich biss man sich die Zähne aus bzw. musste man sich mit einem Zähler begnügen. Vorwärts kann sich damit auch weiter im vorderen Tabellengebiet behaupten. Die Juniors OÖ werden soweit zufrieden sein mit dem Ergebnis. Könnte dieser eine Punkt im Endeffekt doch noch sehr wertvoll sein für den LASK-Nachwuchs.

Die Abwehrnetz der Juniors ist engmaschig

Während die Steyrer mit dem Unentschieden in Innsbruck erfolgreich in die Rückrunde starten, legen die Juniors OÖ beim Heimspiel gegen Lafnitz einen Bauchfleck hin. Demnach hat man es auch auf der Agenda stehen, der ehemalige Steyr-Coach Scheiblehner sitzt jetzt bei den Juniors auf der Trainerbank, diese Punkte nun beim OÖ-Derby gutzuschreiben. Die Frage wird sein wie weit das heimstarke Vorwärts, seit 6 Spielen ist man unbesiegt, mitspielen wird. Vom Start weg halten sich die Spielanteile die Waage. Den Gästen gelingt es soweit bestens, der Wahlmüller-Truppe nur wenig Spielraum zu gewähren. Mit Fortdauer der Begegnung gelingt es den Hausherren aber doch, mehr und mehr die Oberhalt zu behalten. Erstmalig für Torgefahr sorgt Mustecic in der 22. Minute, der aber eine gute Steyr-Chance ungenützt lässt. Nachfolgend halten sich die Aufreger bei diesem OÖ-Derby doch wieder sehr in Grenzen. Die Juniors beschränken sich weitgehenst darauf, nichts zuzulassen. Während Vorwärts beim Kreieren von Tormöglichkeiten doch sehr umständlich zu Werke geht. Demzufolge geht auch wenig überraschend mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Steyr findet keine Wege und Mittel

Gelingt es dem Gastgeber sich nun formatfüllender ins Bild zu stellen bzw. schafft man es, das Runde im Eckigen des Gegners unterzubringen? Oder aber können die Juniors OÖ zumindest diesen einen Zähler festhalten? An der Spielcharakteristik ändert sich auch zu Beginn des zweiten Durchgangs nichts Wesentliches. Plötzlich bietet sich den Gästen in der 54. Minute die Topgelegenheit auf das 0:1. Aber Patrick Plojer findet in Steyr-Schlussmann Staudinger seinen Meister. Was dem Spiel der Gäste sichtlich behagt. 64. Minute: Cvetko bringt das Spielgerät in die Gefahrenzone - Routinier Rene Gartler verfehlt daraufhin per Kopf sein Ziel nur knapp. Nachfolgend halten sich die Spielanteile über weite Strecken die Waage. Wenngleich, je länger das Spiel dauert, die Juniors OÖ doch darauf bedacht sind, nichts mehr anbrennen zu lassen. Was auch gelingen sollte. Spielendstand in einem OÖ-Derby, das doch einiges schuldig bleibt - 0:0. In der nächsten Runde gastiert Steyr am Freitag, 6. März um 19:10 Uhr bei Blau Weiß Linz. Die Juniors OÖ gastieren zur selben Zeit in Kapfenberg.

SK VORWÄRTS STEYR - FC JUNIORS OÖ 0:0

EK Kammerhofer-Arena Steyr, 1.400 Zuseher, SR: Josef Spurny (Wien)

Vorwärts Steyr: Staudinger, Marceta, Hodzic (64. Bibaku), Mustecic, Prada-Vega, Martinovic, Brandstätter, Himmelfreundpointner, Sulejmanovic, Hofstätter (79. Alin), Halbartschlager

Juniors OÖ: Okiki Lawal, Bumberger, Gartler (66. Aigner), Cvetko, Würdinger, Wallquist, Hong (75. Celic), Plojer (86. Oh), Schnegg, Benko, Boller

gelbe Karte: Hong (Juniors)

stärkste Spieler: Mustecic, Martinovic bzw. Okiki Lawal, Cvetko

Stimme zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

"Ich bin mit der Leistung heute sehr zufrieden. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir spielerisch auf einem tiefen, sehr schwierigen Boden überzeugt. Haben vor allem die Eckbälle der Hausherren mit großer Gegenwehr gut überstanden. Letztendlich fahren wir sehr zufrieden mit einem Punktgewinn von Steyr weg. Man darf nicht vergessen, Steyr ist die heimstärkste Mannschaft der Liga. Wir sind mit der gezeigten Leistung daher besonders zufrieden"

