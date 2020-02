Spanische Festspiele: Dank Canillas knöpft Horn dem FAC einen Punkt ab!

Details Freitag, 28. Februar 2020 21:10

In der 18. Runde der HPYBET 2. Liga traf am Freitagabend der FAC Wien auf den SV Horn. Und dabei bleiben die Waldviertler auch im zehnten Spiel infolge sieglos. Aber auf die Leistung lässt sich durchaus aufbauen. War man doch knapp dran an einem vollen Punktezuwachs. "Man of the match" war der Spanier Canillas, der für die Horner gleich dreimal einnetzte. In Summe betrachtet ging das Unentschieden dann aber doch in Ordnung. Tabellarisch betrachtet brachte das aber weder die Floridsdorfer noch die Horner weiter. Aber noch wird sehr viel Fußball gespielt in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse.

Die Floridsdorfer agieren abgebrühter

Die Floridsdorfer, die bedrohlich nahe am Abstiegsstrich zu finden sind, konnten den Frühjahrsstart in der Vorwoche beim GAK 1902, erfolgreich gestalten. Demzufolge hat man es auch auf der Agenda stehen, gegen Horn ein Schäuferl nachzulegen. Die Waldviertler, die zurzeit Vorletzter sind, stehen mit dem Rücken zur Wand bzw. braucht man dringend jeden Punkt, um die Liga halten zu können. Die Partie beginnt gleich vielversprechend: Okungbowa segelt nach einer Sahanek-Vorlage nur ganz knapp per Kopf vorbei. In der 7. Minute zappelt das Leder aber im Netz der Gäste. Okungbowa bedient dabei Milan Jurdik, der eiskalt zum 1:0 vollstreckt. In der 11. Minute liegt der Ausgleich in der Luft. Aber Keeper Jenciragic kann einen platzierten Sittsam-Kopfball hervorragend entschärfen. Effizienter ist da schon das Auftreten der Floridsdorfer. 17. Minute: Nach einem Corner passt die Zuteilung im Horner Strafraum nicht. Nutznießer ist Marco Krainz, der unbedrängt für das 2:0 sorgt. Aber die Kleer-Mannen bleiben gefährlich. 24. Minute: Diesmal ist Haselberger per Kopf zur Stelle - aber Defender Bubalovic klärt in höchster Not auf der Torlinie. Im Gegenstoß ist es dann Jurdik, der einen Sitzer ungenützt lässt. Die Partie bleibt danach sehr regsam geführt - Halbzeitstand: 2:0.

Canillas schnürt den Horner Dreierpack

Trotz der Zweitoreführung des FAC scheint das letzte Wort in diesem Spiel noch nicht gesprochen. Denn die Waldviertler zeigen in der ersten Hälfte durchaus auf, dass man imstande ist, hier noch etwas zu bewirken. Man beginnt auch, mit zwei frischen Kräften, sehr engagiert. In der 52. Minute kann sich Horn für die getätigten Bemühungen belohnen. Dolezal bringt das Leder zur Mitte, dort steht Ried-Neuzugang Canillas goldrichtig - neuer Spielstand: 2:1. Nur vier Minuten später kommt es zum 2:2: Und wieder ist der 23-jährige Spanier Canillas nach einer Freisoßvorlage von Mario Stefel zur Stelle. Was zur Folge hat, dass das Spiel nun völlig offen verläuft. Horn wittert die Möglichkeit, nun mit drei Punkten den ganz großen Coup zu landen. 72. Minute: Über den eingewechselten Cheukoua kommt das Spielgerät zu Canilas, der mit dem 2:3 einen lupenreinen Hattrick schnürt. Aber der FAC Wien kämpft weiter und belohnt sich in der 83. Minute, Bubalovic trifft nach einem Eckball per Kopf, mit dem Ausgleich zum 3:3. Bei diesem, soweit leistungsgerechten Spielstand, sollte es letztendlich auch bleiben. In der nächsten Runde gastiert der FAC Wien am Samstag, 7. März um 14:30 Uhr bei Wacker Innsbruck. Horn ist bereits am Tag davor mit der Startzeit um 19:10 Uhr der Gastgeber gegen den GAK 1902.

FAC WIEN - SV HORN 3:3 (2:0)

FAC-Platz, 632 Zuseher, SR: Manuel Schüttengruber (OÖ)

FAC Wien: Jenciragic, Umjenovic, Felber (59. Gashi), Jurdik, Sahanek, Okungbowa (77. Todoroski), Bubalovic, Plavotic, Yilmaz, Becirovic, Krainz (81. Sahintürk)

SV Horn: Kronsteiner, Stefel, Sittsam, Canillas, Haselberger (46. Cheukoua), Vyhnalek (46. Toth), Dolezal (86. Monteiro), Bauer, Mislov, Siegl, Pirkl

Torfolge: 1:0 (7. Jurdik), 2:0 (17. Krainz), 2:1 (52. Canillas), 2:2 (56. Canillas), 2:3 (72. Canillas), 3:3 (83. Bubalovic)

gelbe Karten: Krainz bzw. Vyhnalek

stärkste Spieler: Sahanek, Bubalovic bzw. Canillas, Sittsam

Stimme zum Spiel:

Florian Sittsam, Kapitän Horn:

"Mit diesen einen Punkt sind wir nicht wirklich zufrieden. Zwar war unsere Darbietung in der ersten Hälfte nicht zum anschauen. Aber nach dem Seitenwechsel ist unser Werkl dann doch in Schwung gekommen. Die Mannschaft hat tolle Moral bewiesen. Nur schade, dass wir dann noch das billige Ausgleichstor zum 3:3 hinnehmen mussten."

2. Liga Live-Ticker

by: Ligaportal/Roo / Foto: Richard Purgstaller

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten