Am Freitagabend kam es im Rahmen der 20. Runde nach der Corona-Krise zum Restart der HPYBET 2. Liga zum Aufeinandertreffen des Floridsdorfer AC und dem SK Vorwärts Steyr. Ein Duell zweier echter Traditionsvereine, das da anstand. Die Gäste aus Oberösterreicher gingen aber als klarer Favorit in die Begegnung. Dennoch kamen die Steyrer nicht über einen Punkt hinaus, was einer Überraschung gleichkommt. Der FAC setzte immer wieder Nadelstiche und hielt die Abwehr der Gäste damit auf Trab. Das Spiel endete torlos 0:0.

Verhaltener Beginn

Die Partie zwischen Floridsdorfern und dem Steyrern beginnt verhalten. Es ist ein Abtasten. Ja, die lange Pause ist den beiden Teams doch anzumerken. Der FAC übernimmt dann aber langsam das Kommando auf dem Spielfeld. Die Heim-Elf hat mehr vom Spiel und hält die Kugel in den eigenen Reihen. Die Gäste aus Steyr kommen nur sehr schleppend in die Begegnung. Torchancen bekommt man vorerst aber nicht zu sehen. Die Partie ist insgesamt auch etwas zerfahren. In der 14. Minute die erste Tormöglichkeit, doch der Schuss von Albin Gashi geht knapp vorbei.

Glück für die Gäste

Kurz darauf haben die Gäste aus Oberösterreich Glück: Marco Sahanek versucht es mit einem Freistoß aus zentraler Position aus gut 18 Metern, doch der Ball geht an die Querlatte. Das Match flacht dann wieder ab. Weder die Gäste noch die Hausherren können wirklich Akzente setzen. Dann plötzlich die Riesenchance aus dem Nichts für Steyr: Ein ruhender Ball von weit rechts kommt halbhoch in die Mitte. Im Heim-Strafraum herrscht etwas Chaos. Schlussendlich kommt das Leder zu Dragan Marceta, dieser zieht aus acht Metern ab. Der Abschluss kommt aber zu zentral auf das Tor von Keeper Belmin Jenciragic, der sich zupackt.

Florisdorfer aktiver

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Wienern, doch wirklich Torchancen gibt es nicht. Die Gastgeber bleiben aber am Drücker und finden dann doch eine Chance vor. Schöne Einzelaktion von Marco Sahanek: Der 30-jährige Wiener lässt einen Gegenspieler stehen und zieht von halb-rechts in die Mitte. Der Torschuss vom Kapitän, Torentfernung knapp 20 Meter, wird noch abgefälscht, geht aber knapp vorbei. Die Floridsdorfer investieren weiterhin mehr ins Spiel und bleiben am Drücker. Man will hier für die Überraschung sorgen oder den Gästen zumindest einen Punkt abknöpfen.

Umkämpftes Match

Steyr überlässt weitgehend den Floridsdorfern das Spiel. Generell ist die Partie aber umkämpft, was düfür sorgt, dass nicht wirklich Tormöglichkeiten entstehen. In der 71. Minute versucht es Steyrs Roman Alin aus der zweiten Reihe, der Ball geht aber deutlich vorbei. Die Hausherren versuchen es dann über die Seite: Eine Flanke von links kommt gut auf den ersten Pfosten. Die Gäste-Abwehr passt aber gut auf und kann den gefährlichen Ball zum Eckball ablenken. Dann wieder Steyr: Ein hoher Ball von halb-links kommt gut in den gegnerischen Strafraum. Der eingewechselte Alem Pašić mit dem Kopfball, der aber knapp vorbei geht. In der Schlussphase gewinnt das Match generell noch einmal an Fahrt. Kurz darauf sind es wieder die Gäste: Eine Flanke von der linken Seite, FAC-Keeper Belmin Jenciragic kommt aus seinem Tor, kann aber nicht klären. Im zweiten Versuch hat er das Leder aber. Fast im Gegenzug sind es dann die Hausherren, die schnell umschalten und in den gegnerischen Strafraum eindringen. Schlussendlich hat Kapitän Sahanek die Möglichkeit. Der 30-jährige trifft das Leder aber nicht richtig. Keeper Bernhard Staudinger kann die Kugel aufnehmen. In der Nachspielzeit noch einmal eine Gelegenheit für die Floridsdorfer: Nach einer halbhohen Hereingabe von rechts kommt im Zentrum Adolphe Belem zum Kopfball. Keeper Staudinger hat mit diesem Ball aber keine Probleme. Kurz darauf ist das Spiel aber vorbei und die Floridsdorfer dürfen zufrieden sein, während Steyr wohl nicht gerade erfreut nachhause fährt.

Gerold Maurer (Sektionsleiter FAC): "Wir sind mit dem Remis natürlich zufrieden. In der ersten Halbzeit waren wir sogar leicht überlegen. So kann es weitergehen. Spielerisch war es auch in Ordnung."

Floridsdorf:

Belmin Jenciragic - Mirnes Becirovic, Abdelrahman Shousha - Elias Felber, Marco Sahanek, Osarenren Okungbowa, Burak Yilmaz, Marco Krainz, Albin Gashi - Milan Jurdik, Andrej Todoroski

Steyr:

Bernhard Staudinger - Dragan Marceta, Sascha Fahrngruber, Alberto Prada-Vega, Michael Halbartschlager - Rahman Jawadi, Roman Alin, Josip Martinovic, Kevin Brandstätter, Thomas Himmelfreundpointner - Okan Yilmaz

Foto: Josef Parak