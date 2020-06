Die lange Coronabedingte Fußballpause hat ein Ende gefunden! Ab sofort geht es in der HPYBET 2.Bundesliga, wenn auch ohne Zuseher, wieder um wichtige Punkte. Am 20. Spieltag treffen die FC Juniors OÖ auf den FC Wacker Innsbruck. Und dabei gelingt es den Scheiblehner-Schützlingen sich beim "Abschiedsspiel" in Pasching, die restlichen Saison-Heimspiele absolviert man in Wels, drei Zähler auf die Habenseite zu bringen. Nicht ungelegen kommt dabei der Meusburger-Platzverweis in der 20. Minute. Denn von diesem Zeitpunkt an verzeichnen die Juniors mehr und mehr Oberwasser. Letztendlich sollte es für die Heimischen beim Restart in der 2. Liga, gegen nur mehr 9 Innsbrucker reichen, gleich den ersten diskussionslosen Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

Wacker verliert nach dem Ausschluss die Balance

Aufgrund der Tatsache, dass es keinen Absteiger gibt, die Regionalligen wurden alle nach einer halben Saison gecancelt, kann man allseits entspannt an die Sache herangehen. Weitgehenst geht es darum, in den noch ausstehenden 11 Spielen, die richtige Mischung für die Spielzeit 20/21 zu finden. Beim Duell des Neunten gegen den Dritten, geht es dann vom Start weg zur Sache bzw. ist man beiderseits bemüht darum, Offensivakzente zu setzen. 12. Minute: Lukas Hupfauf zirkelt einen Flankenball zur Mitte, den dann der 20-jährige Japaner Atsushi Zaizen per Flugkopfball zum 0:1 in die Maschen setzt. Nachfolgend haben die Tiroler, im Sommer wird der 41-jährige Deutsche Daniel Bierofka das Traineramt übernehmen, alles bestens unter Kontrolle. Was aber ab der 20. Minute, Meusburger sieht nach einer ungestümen Attacke an Müller die gelb-rote Karte, wieder anders aussieht. 28. Minute: Der Gastgeber versteht es die numerische Überzahl zu nützen. Sebastian Breuer brilliert dabei als Passgeber, den Rest erledigt Patrick Plojer per Kopf aus kurzer Distanz - 1:1. In der noch verbleibenden Spielzeit im ersten Durchgang gelingt es der Grumser-Truppe dann besser sich auf die oberösterreichische Talenteschmiede einzustellen. In der 42. Minute schaffen es die Innsbrucker beinahe erneut in Führung zu gehen. Diesmal aber kann sich Juniors-Keeper bei der Zaizen-Chance auszeichnen. 44. Minute: Der 17-jährige Alex Michlmayr besorgt, über ein Handspiel kann man diskutieren, die 2:1-Pausenführung der Juniors OÖ.

Die Juniors-Sieg geht soweit völlig in Ordnung

Gelingt es den Innsbruckern sich in der zweiten Hälfte mit einem Spieler weniger, noch einmal zurück zu kämpfen in die Partie? Oder aber schaffen es die Juniors nach dem 1:2 im Hinspiel, diesmal den Spieß umzudrehen? Die Hausherren sind es dann auch, die mit deutlich mehr Einsatzbereitschaft und Spielwitz aus den Kabinen zurückkommen. Die Gäste sind zumeist in die Defensive gedrängt und kommen kaum zum Durchschnaufen. Mit vereinten Kräften kann man aber Schaden abwenden, demzufolge bleibt angesichts des Eintore-Rückstands auch die Spannung im Spiel voll erhalten. 65. Minute: Nach einem Müller-Eckball zieht Christopher Cvetko sehenswert volley ab. Aber Wacker-Torhüter Eckmayr versteht es einen Treffer zu verhindern. In der 67. Minute wird mit Hupfauf der nächste Tiroler mit der Ampelkarte frühzeitig duschen geschickt. Was gleichbedeutend damit war, dass Wacker angezählt wie ein Boxer in der Ecke taumelt. 74. Minute: Taferner hat tatsächlich das 2:2 vor den Beinen, dass aber Hong auf der Torlinie zu vermeiden weiß. In der 90. Minute lässt noch Florian Aigner einen Sitzer für die Juniors aus. Aufregung noch einmal in der 95. Minute im Juniors-Strafraum - Spielendstand aber 2:1. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Mittwoch, 10. Juni um 18:30 Uhr in Lustenau. Für Innsbruck geht es zur selben Zeit in Amstetten um etwas Zählbares.

FC JUNIORS OÖ - FC WACKER INNSBRUCK 2:1 (2:1)

Raiffeisen Arena Pasching, SR: Alan Kijas (NÖ)

Juniors OÖ: Lawal, Würdinger, Wallquist, Breuer (81. Mayr), Cvetko, Oh, Michlmayr (57. Aigner), Hong (77. Sulzner), Plojer (81. Softic), Müller, Gartler (57. Monsberger)

Wacker Innsbruck: Eckmayr, Köchl, Behounek, Hupfauf, Meusburger, Conte (65. Wallner), Galle, Satin (64. Mandl), Taferner (80. Ibrisimovic), Zaizen (80. Gründler), Faleye (32. Joppich)

Torfolge: 0:1 (12. Zaizen), 1:1 (28. Plojer), 2:1 (44. Michlmayr)

gelbe Karten: Cvetko bzw. Meusburger, Hupfauf, Taferner

gelb-rote Karten: Meusburger (20.), Hupfauf (67.) - beide Innsbruck

stärkste Spieler: Würdinger, Cvetko, Müller bzw. Behounek, Köchl

Stimme zum Spiel:

(Media Juniors OÖ)

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

"Die Burschen haben es heute richtig gut gemacht. Wir waren auf einen spielstarken Gegner top vorbereitet. Sind dann dennoch in Rückstand geraten, haben das aber gut weggesteckt und trotzdem an uns geglaubt. Dann ist uns der Ausgleich gelungen und wir konnten vor der Pause sogar den Führungstreffer erzielen. Die Ausschlüsse der Innsbrucker haben uns speziell in der zweiten Hälfte in die Karten gespielt. Zwei, drei Tore hätten wir am Schluss noch machen müssen, da fehlt uns dann vielleicht noch die Ruhe am Ball. Insgesamt kann man mit der Leistung sehr zufrieden sein!"

Photo: Harald Dostal / by: Ligaportal/Roo

