Am zweiten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der SC Austria Lustenau und die FC Juniors OÖ aufeinander. Und dabei können die Oberösterreicher dort anschließen wo man zuletzt aufgehört hat. Nämlich mit schnörkellosen Angriffs-Fußball das Gegenüber permanent zu beschäftigen. Bei den Lustenauern war einmal mehr Ronivaldo das Um und Auf. Er zeichnete neben seinen zwei Treffern auch noch für weitere tolle Gelegenheiten verantwortlich. Letztendlich war die Punkteteilung aber durchaus leistungsgerecht.

(Routinier Rene Gartler bescherte den Juniors OÖ mit seinem Kopfballtor in der 85. Minute den Punktegewinn im Ländle)

Die Juniors OÖ erweisen sich als ebenbürtig

Beide Teams konnten beim Restart zufriedenstellend abliefern. Während die Lustenauer dem GAK 1902 einen Punkt abknöpfen können, war es den Juniors OÖ mit einer starken Darbietung gelungen, die Innsbrucker in die Knie zu zwingen. So gesehen durfte man sich auf eine Begegnung auf Augenhöhe einstellen. Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag: Die Matchuhr zeigt gerade einmal die 2. Minute an, schon steht es 1:0. Ronivaldo bekommt einen langen flachen Pass von Pius Grabher, der geht an der Strafraumkante an Keeper Thomas Turner vorbei und schiebt trocken zum 1:0 ein - zugleich Saisontreffer Nummer 11 des Brasilianers. Aber wie schon zuletzt gegen Wacker zeigt sich die oberösterreichische Talentschmiede hart im Nehmen. Anstandlos steckt man das rasche Gegentor weg und ist bemüht eine Antwort darauf zu geben. Nach einer gespielten Viertelstunde verhindert Gästekeeper Thomas Turner ein weiteres Ronivaldo-Erfolgserlebnis. Was der Scheiblehner-Truppe nachstehend Flügel verleiht. In der 20. Minute lässt Florian Aigner Gegenspieler Dominik Stumberger alt aussehen, auch der Abschluss, er lupft das Leder über Torhüter Domenik Schierl, kann sich sehen lassen - neuer Spielstand: 1:1. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sind es die Gäste, die die besseren Spielanteile verbuchen. In der 31. Minute steht den Juniors auch das nötige Glück zur Seite, als Ronivaldo nach Steinwender-Zuspiel nur den Torpfosten trifft. Mit dem 1:1-Unentschieden geht es in die Halbzeitpause.

Lustenau bringt den Sieg nicht über die Runden

Aufgrund der flott geführten ersten Hälfte darf man durchaus davon ausgehen, dass auch der zweite Durchgang flott vonstatten gehen wird. Viel wird davon abhängen, ob es den Juniors gelingt Ronivaldo besser an die Leine zu legen. Denn dann ist es durchaus vorstellbar, dass die Gäste den Mählich-Schützlingen alle drei Punkte abknöpfen. Aber den Lustenauern gelingt auf das Neue ein Auftakt nach Maß. 47. Minute: Nach einem hohen Flankenball von Michael Lageder ist es einmal mehr Ronivaldo, der per Kopf für die 2:1-Führung verantwortlich zeichnet. Die Gäste sind auch nach dem zweiten Rückstand darum bemüht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Marcel Monsberger hat das 2:2 am Fuß, das aber Tormann Schierl mit einer starken Reaktion zu vereiteln weiß (52.). Nach einer gespielten Stunde bekommen die Heimischen doch mehr und mehr Überhand auf den Gegner. Was sich aber ab der 73. Minute, Ranacher sieht den Gelb-Roten Karton, wieder ändern sollte. Denn in Überzahl gelingt es den Juniors OÖ in der 85. Minute noch den Gleichstand herzustellen. Sebastian Breuer glänzt dabei als Vorbereiter, den Rest erledigt Routinier Rene Gartler per Kopf - Spielendstand: 2:2. In der nächsten Runde gastiert Lustenau am Sonntag, 14. Juni um 10:30 Uhr beim FAC Wien. Die Juniors OÖ besitzen bereits am Tag davor mit der Startzeit um 15:00 Uhr das Heimrecht gegen den GAK 1902.

AUSTRIA LUSTENAU - FC JUNIORS OÖ 2:2 (1:1)

Planet Pure Stadion, SR: Felix Ouschan (Vlbg.)

Austria Lustenau: Schierl, Avramovic, Grujcic, Lageder, Stumberger, Steinwender (55. Katnig), Ranacher, Grabher, Mayer (82. Berger), Tiefenbach, Ronivaldo (89. Reyes)

FC Juniors OÖ: Turner, Breuer, Wallquist, Cvetko, Würdinger, Oh, Hong, Aigner (46. Michlmayr), Plojer (88. Mayr), Benko (68. Softic), Monsberger (60. Gartler)

Torfolge: 1:0 (2. Ronivaldo), 1:1 (20. Aigner), 2:1 (47. Ronivaldo), 2:2 (85. Gartler)

Gelbe Karten: Tiefenbach, Ranacher, Ronivaldo, Lageder bzw. Wallquist, Gartler, Würdinger

Gelb-Rote Karte: Ranacher (73. Lustenau)

stärkste Spieler: Ronivaldo, Lageder bzw. Hong, Würdinger

Stimme zum Spiel:

Photo: Harald Dostal / by: Ligaportal/Roo

