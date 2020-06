Am dritten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der FAC Wien und der SC Austria Lustenau aufeinander. Und dabei gelingt es den Floridsdorfern endlich wieder einmal einen vollen Erfolg unter Dach und Fach zu bringen. Mit einer starken Gesamtleistung knöpft man völlig verdient den Lustenauern alle drei Zähler ab. Demnach sind es nun zwei Siege, die der FAC Wien aus den letzten 11 Begegnungen verbucht. Ein wichtiger Faktor, dass es geklappt hat mit dem Dreier war auch, dass man "Knipser" Ronivaldo völlig entschärfen konnte. So kommt es, dass die Vorarlberger die weite Heimreise punktelos antreten müssen.

(Mit einer kollektiv starken Performance ist es dem FAC Wien gelungen, die Lustenauer in die Knie zu zwingen)

FAC Wien mit einem couragierten Auftritt

Sowohl die Floridsdorfer wie auch die Lustenauer haben schon deutlich bessere Zeiten erlebt. Für den FAC Wien gibt es in den bisherigen zwei Restart-Spielen nichts zu holen. Zuhause gegen Steyr und bei Liefering reicht es, ohne einem Torerfolg, nur zu einem Punkt. Die Vorarlberger stehen, das Cupfinale miteinbezogen, bereits 5 Partien sieglos da. Mit dem 31-jährigen Brasilianer Ronivaldo, der zuletzt aus allen Lagen getroffen hat, hat man aber ein Ass im Ärmel. Der FAC Wien, Trainer Gitsov hat die Mannschaft gleich an sechs Positionen verändert, verzeichnet dann in der 5. Minute mit einem Gashi-Schuss, der sein Ziel nur knapp verfehlt, die erste Torchance. 8. Minute: Die Mannen aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk bleiben drauf: Nach einem Jurdik-Zuspiel schaufelt der aufgerückte Plavotic das Spielgerät unbedrängt aber über den Kasten. Im Gegenstoß dann beinahe das 0:1: Aber Keeper Jenciragic kann eine Reyes-Möglichkeit, nach Mayer-Assist, vereiteln. Danach bleibt die Partie flott geführt und abwechslungsreich. Mit Fortdauer ist es dann der Gastgeber der sich formatfüllender ins Bild stellen kann. Eigenbauspieler Shousha (25.) und Sahanek (27.) zeigen dabei mit Distanzschüssen auf. Nachdem Lageder (35.) bzw. auf der Gegenseite Günes (40.) bei guten Gelegenheiten zu inkonsequent auftreten, fällt in der 43. Minute doch noch das 1:0. Bernhard Fila zirkelt das Runde in Richtung Elfmeterpunkt, dort steht Elias Felber, der zum 1:0-Halbzeitstand einköpfelt.

Das Lustenauer Aufbäumen kommt zu spät

Gelingt es den Mählich-Schützlingen im zweiten Durchgang noch eine Wende herbeizuführen? Dafür bedarf es aber einer deutlichen Leistungs-Steigerung, denn in der ersten Hälfte agierten die Vorarlberger über weite Strecken ideenlos bzw. fehlte es bei dieser Frühschoppen-Partie bislang an der nötigen Spritzigkeit. Augenblicke nach Wiederbeginn muss sich Lustenau-Torhüter Schierl gehörig strecken um einen Sahanek-Drehschuss zu entschärfen. Bei den Gästen ist nun doch mehr Einsatzbereitschaft vernehmbar. Wenngleich sich aber die Floridsdorfer in der Defensive weiter teuer zu verkaufen wissen. Andererseits wird von den Hausherren auch das Offensivspiel nicht vernachlässigt. 54. Minute: Milan Jurdik mit dem scharf zur Mitte gespielten Ball, den dann Tolga Günes aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Torlinie befördert. Die Austria erkennt jetzt den Ernst der Lage - in der 68. Minute gelingt es auf 2:1 zu verkürzen. Einen Steinwender-Eckball berechnet FAC-Schlussmann Jenciragic völlig falsch. Nutznießer ist Daniel Tiefenbach der mühelos per Kopf zur Stelle ist. Jetzt drückt Lustenau auf die Tube. In der 74. Minute setzt Ronivaldo, auch die Innsbrucker sind interessiert am Goalgetter, die Topgelegenheit auf das 2:2 in den Sand. Danach läuft den Gästen aber mehr und mehr die Zeit davon. Letztendlich gelingt es dem FAC Wien, der Lustenauer Grujcic sieht in der 85. Minute noch die Gelb-Rote Karte, die drei Heimpunkte festzuhalten - Spielendstand: 2:1. In der nächsten Runde gastieren die Floridsdorfer am Freitag, 19. Juni um 18:30 Uhr in Lafnitz. Lustenau besitzt dann um 20:25 Uhr das Heimrecht gegen Klagenfurt.

FLORIDSDORFER AC - AUSTRIA LUSTENAU 2:1 (1:0)

FAC-Platz, SR: Gabriel Gmeiner (NÖ)

FAC Wien: Jenciragic, Fila, Bubalovic, Felber (75. Fischer), Sahanek, Günes (62. Umjenovic), Plavotic (62. Belem), Krainz, Gashi (62. Yilmaz), Shousha, Jurdik (90. Becirovic)

Austria Lustenau: Schierl, Stumberger, Avramovic, Grujcic, Lageder, Wallace (62. Osmani), Grabher, Tiefenbach (83. Feyrer), Mayer, Ronivaldo, Reyes (62. Steinwender)

Torfolge: 1:0 (43. Felber), 2:0 (54. Günes), 2:1 (68. Tiefenbach)

Gelbe Karte: Grujcic (Lustenau)

Gelb-Rote Karte: Grujicic (85. Lustenau)

stärkste Spieler: Jurdik, Bubalovic, Sahanek bzw. Lageder

Stimme zum Spiel:

Aleksandar Gitsov, Trainer FAC Wien:

"Das war ein ganz starker Auftritt unserer Mannschaft. Es hat praktisch über 90 Minuten hinweg Spaß gemacht, der Partie beizuwohnen. Jetzt gilt es, dass wir uns weiterhin kontinuierlich verbessern bzw. dass wir es bewerkstelligen, uns auch in den nächsten Spielen teuer zu verkaufen."

Photo: Harald Dostal

