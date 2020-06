In der 22. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SK Vorwärts Steyr in einer chancenarmen Partie einen souveränen 0:2-Auswärtssieg im Ländle. Josip Martinovic brachte die Oberösterreicher nach 67 Minuten in Front, ehe Michael Halbartschlager sechs Minuten später per Kopfballtreffer für die Entscheidung sorgte.

Zähle Anfangsphase im Ländle

In den ersten Minuten hatte die Wahlmüller-Elf die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Dornbirner immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Hausherren das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Oberösterreicher ihr Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem vorzüglichen Konter. Nach einer sehenswerten Vorlage kam ein Dornbirn-Kicker (7.) ungehindert zum Abschluss, setzte die Kugel jedoch am Tor vorbei. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, indem beide Seiten immer wieder Akzente kreieren konnten. Wirklich zwingend wurden diese jedoch nicht - bis zur 18. Spielminute. Der Distanzschuss von Thomas Himmelfreundpointner verfehlte das Heim-Gehäuse nur um Haaresbreite. Auf der Gegenseite kam Maurice Mathias (24.) zum Abschluss, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Eine Zeigerumdrehung später wurde es im Strafraum der Oberösterreicher brenzlig. Nach einer Eckball-Hereingabe von Anes Omerovic, entstand eine Flipperaktion im Strafraum, wodurch ein Gäste-Kicker das runde Leder unglücklich mit der Hand berührte. Die Gastgeber aus dem Ländle forderten zwar vehement einen Strafstoß, doch die Pfeife von Schiedsrichter Christopher Jäger blieb stumm.

Begegnung bleibt Chancenarm

In den folgenden Spielminuten konnten sowohl der FC Dornbirn als auch der SK Vorwärts Steyr Akzente setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite – bis zur 35. Minute. Madiu Bari zog nach einer schönen Einzelaktion ab, doch dem Schuss fehlte die Power. Die verbleibenden Augenblicke im ersten Durchgang waren größtenteils von vielen Foulspielen und Ungenauigkeiten geprägt, weshalb Torchancen in dieser Phase der Partie absolute Mangelware waren.

Steyr stellt durch Doppelschlag die Weichen auf Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel lief bei den Hausherren aus Vorarlberg nicht allzu viel zusammen, auch weil die Mader-Elf mit dem Ball oftmals zu hektisch agierten und sich zu viele Fehlpässe leisteten. Dagegen wurde Steyr immer bissiger und fand bereits fünf Spielminuten nach Wiederbeginn die erste Top-Möglichkeit vor. Josip Martinovic kam aus kurzer Position ungehindert zum Abschluss, doch Dornbirn-Schlussmann Bundschuh konnte das Spielgerät mit einer Glanzparade bändigen. In Minute 61 die nächste zwingende Torannäherung: Der Abschluss von Pascal Hofstätter verfehlte das Tor nur um Haaresbreite. Fünf Minuten später durften die mitgereisten Steyr-Funktionäre jubeln. Nach einem Traumhaften-Solo jagte bugsierte Josip Martinovic (66.) das runde Leder zur 1:0-Führung in die Maschen. Die Steyr-Offensive war nun so richtig auf Betriebstemperatur, denn sechs Zeigerumdrehungen stieg Michael Halbartschlager (72.) nach einer Eckball-Hereingabe am höchsten und nickte zum 0:2 ein. In der Schlussviertelstunde waren die Rotjacken zwar bemüht den Anschlusstreffer zu erzielen, doch mehr als einen halbherzigen Omerovic-Abschluss (89.) konnten die Hausherren nicht mehr notieren, weshalb der SK Vorwärts Steyr schlussendlich einen verdienten 0:2-Auswärtssieg feierte.

Startaufstellung des FC Dornbirn (4-1-4-1):

Bundschuh; Friedrich (46. Allgäuer), Zottele, Kühne, Prirsch; Joppi (78. Gurschler); Omerovic, Bari (46. Shabani), Domig, Mathis (64. Kircher); Mujic (78. Hadzic)

Startaufstellung des SK Vorwärts Steyr (4-2-3-1):

Staudinger; Halbartschlager, Marceta, Prada, Fahrngruber; Himmelfreundpointner (60. Sulejmanovic), Hofstätter; Bösch (60. Jawadi), Martinovic (70. Pasic), Mustecic (60. Brandstätter); Bibaku (76. Yilmaz)

Fotocredit: Harald Dostal