Der FC Wacker Innsbruck hat in der 22. Runde der 2. Liga einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Blau-Weiß Linz gefeiert. Atsushi Zaizen brachte die Innsbrucker kurz vor der Pause in Führung, ehe Murat Satin in der 80. Minute einen umstrittenen Strafstoß zum 2:0-Endstand verwandelte. Innsbruck bleibt nach dem zweiten Sieg in Folge auf dem dritten Tabellenplatz. Blau-Weiß Linz ist weiterhin Vorletzter.

Zaizen schießt dominante Innsbrucker in Führung

Beide Mannschaften starteten durchaus motiviert, engagiert und suchten sofort den Weg in die Offensive. Die besseren Möglichkeiten fanden aber die Hausherren vor: In der 6. Minute kam Sunday Faleye halblinks im Strafraum recht freistehend zum Abschluss, doch Blau-Weiß-Keeper Schmid konnte mit einer sehenswerten Parade den Rückstand verhindern. Kurz darauf konnte Nosa einen Schuss von Taferner aus vielversprechender Position klären (14.). Doch auch die Gäste aus Oberösterreich versteckten sich nicht und versuchten ihr Glück in der Offensive, wenngleich es im letzten Drittel an Präzision im Passspiel fehlte.

Die Tiroler agierten in weiterer Folge giftiger, spielfreudiger und fanden in der 27. Minute eine Großchance vor: Taferner brachte mit einem herrlichen Zuspiel Joppich in Position, der an Schmid scheiterte. Im Nachsetzen köpfelte Galle knapp vorbei. Vor der Pause erhöhten die Innsbrucker die Schlagzahl, was mit dem Führungstreffer belohnt wurde: Atsushi Zaizen nahm ein hohes Zuspiel mit der Brust an und traf von der Strafraumgrenze sehenswert per Volley zum verdienten 1:0 für Wacker (42.).

Die Innsbrucker waren auch nach dem Seitenwechsel die spielbestimmende Mannschaft, wenngleich die Anzahl der Offensivaktionen zurückging. Von den Gästen aus der Stahlstadt war zunächst wenig bis gar nichts zu sehen. Dafür waren die Linzer bemüht, die Angriffe der Hausherren früh zu unterbinden, was ihnen auch gut gelang. Doch auch der FC Wacker Innsbruck agierte in der Defensive souverän und fand in der 69. Minute eine Großchance auf den zweiten Treffer vor, doch Faleye köpfelte nach einer Hereingabe von Hupfauf knapp daneben.

In der 80. Minute machten die Tiroler alles klar: Zunächst entschied Referee Felix Ouschan nach einer leichten Berührung von Mitrovic gegen Ibrisimovic auf Elfmeter. Ein schmeichelhafter Pfiff aus Sicht der Tiroler. Murat Satin scheiterte zunächst an Torhüter Schmid, doch der Schiedsrichter hatte einen Regelverstoß erkannt und ließ den Elfer wiederholen: Im zweiten Versuch stellte Satin auf 2:0 (80.).

FC Wacker Innsbruck - FC Blau Weiß Linz 2:0 (1:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Felix Ouschan

Tore: Zaizen (42.), Satin (80./Elfmeter)

Innsbruck: Eckmayr, Joppich, Behounek, Meusburger, Hupfauf, Conte, Taferner (84./Wallner), Satin (84./Martic), Faleye, Zaizen (46./Ibrisimovic), Gallé (46./Mandl)

BW Linz: Schmid, Mitrovic, Kreuzriegler, Edokpolor, Tursch, Gasperlmair (89./Beslagic), Brandner, Malicsek (90./M. Ablinger), Schubert, Pomer (84./Amadu), Filip (73./P. Ablinger)

Gelbe Karten: Joppich (37.), Ibrisimovic (76.), Taferner (82.) bzw. Tursch (2.), Pomer (15.), Edokpolor (34.), Malicsek (38.)

Gelb-Rot: Joppich (90.+4)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media