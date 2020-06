Am Sonntagnachmittag kam es zum Spiel zwischen den Young Violets und dem FC Liefering. Die Gäste gingen leicht favorisiert ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Zwar deutlich stärker, mussten sich die Lieferinger in der 22. Runde der 2. Liga mit 0:2 geschlagen geben. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit, nachdem die Lieferinger ersten Durchgang einige Sitzer vergaben.

Starker Start von Liefering

Die Anfangsphase des Spiels gehört den Gästen aus Salzburg und sie kommen nach einem Freistoß aus 25 Metern auch zum ersten Torabschuss. Der Schuss setzt auch kurz vor Torhüter Gindl noch einmal auf, dieser hat damit jedoch keine Probleme. Die Salzburger bleiben am Drücker: Nicolas Seiwald versucht es aus der Distanz. Er erwischt Gindl am falschen Fuß, jedoch geht der Ball knapp am Tor vorbei. Liefering ist ganz klar das bessere Team. Die Young Violets sind mit den sehr entschlossen auftretenden Gästen bisher überfordert und schaffen es kaum in die gegnerische Hälfte. Nach einem scharf hineingespielten Ball in der 20. Minute kommt Junior ganz allein vor Tor zum Abschluss, verstolpert jedoch – die bisher beste Gelegenheit der Partie. Die Lieferinger müssten inzwischen längst in Führung sein.

Violets mit Problemen

Nach einem Abspielfehler von Gindl ergibt sich plötzlich eine Überzahlsituation. Diese spielt Liefering jedoch nicht gut aus. Die Juniors haben weiter große Probleme, während Liefering stark weitermacht. Trotzdem fallen keine Tore in der ersten Halbzeit. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab und es geht mit 0:0 in die Pause.

Weitere keine Tore

Die zweite Halbzeit beginnt gleich wie die erste Hälfte: Liefering ist klar stärker und gleich die erste tolle Möglichkeit für die Gäste. Sucic steckt für Anselm durch, der fast ein bisschen überrascht wirkt, als er plötzlich alleine vor Gindl auftaucht. Der Abschluss fällt aber viel zu schwach aus. In der 50. Minute der nächste Versuch von Liefering: Diesmal kommen die Salzburger nach einem Eckball aus der Distanz zum Abschluss, der Ball geht jedoch deutlich über das Tor. Erst jetzt kommen auch die Violets besser ins Spiel und nähern sich dem gegnerischen Tor an, doch ungefährlich. In der 63. Minute dann ein frecher Versuch von Sucic, der erkennt, dass der Torhüter der Young Violets sehr weit draußen steht – er zieht aus 40 Metern ab. Gindl wäre geschlagen gewesen, der Ball geht aber knapp über das Tor.

Führung für die Gastgeber

Ganz entgegen dem Spielverlauf steht es plötzlich 1:0 für die Wiener: Die zwei vor wenigen Minuten eingewechselten Blauensteiner und Pross sorgen für die Führung der Heimmannschaft. Erster kann sich auf der rechten Seite durchsetzen und bringt eine Flanke perfekt auf Pross, der mit einem wunderbaren Kopfball Tormann Antosch keine Chance lässt. Jetzt ist Liefering gefordert und muss mehr riskieren. Beinahe fällt das 2:0 für die Wiener, da Liefering den Ball im eigenen Strafraum verliert – aus der Situation entwickelt sich aber nichts. Die Lieferinger werfen in der Schlussphase alles nach vorne: Die Young Violets schaffen es nicht sich hinten zu befreien und so landet der Ball plötzlich vor den Füßen von Sucic, der aus kurzer Distanz es jedoch nicht schafft, ihn im Tor unterzubringen. Die Wiener spielen auf Konter und aus einem dieser Konterangriffe fällt dann auch das 2:0. Es gibt Elfmeter, den Cavlan in der Nachspielzeit eiskalt verwertet. Kurz darauf ist das Spiel vorbei.