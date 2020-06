Am vierten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der SC Austria Lustenau und der SK Austria Klagenfurt aufeinander. Und dabei gelingt es den Kärntnern mit einem starken Auftritt den so wichtigen Auswärtsdreier gutzuschreiben. Noch gilt es in der 2. Liga 7 Spiele zu absolvieren. Wenn die Klagenfurter weiter so konstant performanen könnte das für die Rieder, die gegenwärtig nur mehr einen 2-Punkte-Vorsprung aufweisen, noch eine ganz enge Geschichte werden. Demnach ist in der Schlussphase bezüglich der Titelvergabe Spannung pur gegeben.

(Mit dem Sieg in Lustenau bringen die Klagenfurter wieder so richtig Zündstoff in den Titelkampf)

Klagenfurt vermittelt einen starken Eindruck

Die ohndies hochmotivierten Klagenfurter bekommen Augenblicke vor dem Anpfiff die Kunde, dass Titelmitstreiter Ried zuhause gegen die Young Violets mit 1:3 die Segel streichen musste. Das Spiel ist dann gerade einmal 6 Minuten alt, schon steht es 0:1. Der Deutsche Julian von Haacke bringt einen Eckball in den Gefahrenraum. Markus Rusek beweist daraufhin Köpfchen - 1:0 für Klagenfurt. Die Mählich-Truppe findet in weiterer Folge kein wirkliches Rezept, um die Kärntner zu gefährden. In der 20. Minute liegt das zweite Gästetor in der Luft, aber Lustenau-Keeper Schierl kann diesmal bei einer Markoutz-Gelegenheit Schlimmeres verhindern. Das zweitstärkste Auswärts-Team verbucht auch danach die besseren Momente. Die Lustenauer, die seit 5 Punktspielen sieglos sind, werfen alles verfügbare in die Waagschale, um besser in die Partie zu finden. Was aber, Ronivaldo & Co werden bestens beschattet, nur sporadisch gelingt. 33. Minute: Das muss eigentlich das 0:2 sein. Aber Torhüter Schierl entschärft einen Hadzic-Kracher aus fünf Metern sensationell. Im Finish der ersten Hälfte schrammen die Vorarlberger nur knapp an einem Eigentor vorbei. Reyes findet erst in der 44. Minute die erste Lustenau-Chance vor. In der Nachspielzeit legen die Gäste dann ein Schäuferl nach. Wieder ist es ein Cornerball mit den selben Protargornisten. von Haacke mit dem Zuspiel - Rusek mit dem Abschluss - Halbzeitstand: 0:2.

Die Lustenauer Sieglosigkeit geht weiter

Angesichts der starken Performance, die die Gäste in der ersten Hälfte an den Tag gelegt haben, muss den Lustenauern jetzt schon gehörig der Knopf aufgehen, will man noch etwas Zählbares verbuchen. Die Micheu-Schützlinge lassen erkennen, dass man weiter offensiv ausgerichtet ist. Von Resultat verwalten kann demnach überhaupt keine Rede sein. 50. Minute: Was zweimal funktioniert kann durchaus auch dreimal klappen. Eckball von von Haacke - wuchtiger Kopfball von Rusek - aber Lustenau-Schlussmann Schierl ist jetzt so richtig warmgeschossen. 55. Minute: Markus Rusek ballert aus allen Rohren. Er fabriziert aus 24 Metern einen Lattenpendler. Da hätte es überhaupt nichts zu halten gegeben. Lustenau hat weiterhin wenig zu bestellen. Nach vorne hin stagniert das Spiel weitgehendst. Die Violetten haben nach wie vor das Sagen, in der 65. Minute trifft Markotz nur den Torpfosten. Auch in der noch verbleibenden Spielzeit bleiben die Gäste die dominante Mannschaft. 81. Minute: Markoutz mit der Chance auf das 0:3 - Domenik Schierl klärt auf das Neue. Julian von Haacke knallt unbedrängt drüber (83.) - Lustenau ist permanent am reagieren anstatt am agieren. Letztendlich bleibt es beim "Duell der beiden Austrias" beim hochverdienten 2:0-Sieg der Klagenfurter. In der nächsten Runde gastiert Lustenau am Dienstag, 23. Juni um 18:30 Uhr bei Blau-Weiß Linz. Klagenfurt besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen den GAK 1902.

AUSTRIA LUSTENAU - AUSTRIA KLAGENFURT 0:2 (0:2)

Planet Pure Stadion, SR: Sebastian Gishamer (Salzburg)

Austria Lustenau: Schierl, Stumberger, Avramovic (68. Berger), Feyrer, Lageder, Steinwender (60. Wallace), Grabher, Tiefenbach, Mayer (84. De Souza), Ronivaldo, Reyes (60. Katnik)

Austria Klagenfurt: Pelko, Kennedy, Moreira, M. Gkezos, Greil (69. Pecirep), Rusek, von Haacke, P. Gkezos, Hütter (86. Mc Moordy Hüther), Markoutz (86. Zarkany), Hadzic (59. Jaritz)

Torfolge: 0:1 (6. Rusek), 0:2 (45+3 Rusek)

Gelbe Karten: Grabher bzw. P. Gkezos, K. Gkezos

stärkste Spieler: Schierl, Lageder bzw. Rusek, von Haacke, M. Gkezos

Stimme zum Spiel:

Markus Rusek, Doppeltorschütze Klagenfurt:

"Aufgrund der Spielanteile geht der Sieg vollauf in Ordnung. So oft ist es mir noch nicht passiert im Doppelpack zu treffen. Deshalb weiß ich den Moment auch zu genießen. Das Titelrennen ist nun völlig offen. Wir orientieren uns von Spiel zu Spiel. Dann wird man sehen was unterm Strich herauskommt."

Zum 2. Liga Live Ticker

Photo: Richard Purgstaller by: Ligaportal/Roo

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<