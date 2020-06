Der FC Wacker Innsbruck hat am 23. Spieltag der 2. Liga den dritten Sieg im vierten Spiel nach der Corona-Pause eingefahren. Die Tiroler setzten sich auswärts gegen den GAK knapp mit 1:0 durch. Das Goldtor in Gleisdorf erzielte Sunday Faleye in der 61. Minute. Damit konnte Wacker Innsbruck auch das zweite Saisonduell gegen die Rotjacken für sich entscheiden.

Beide Teams zollen dem Schüttregen Tribut und fabrizieren zahlreiche Fehlpässe

Die wetterlichen Bedingungen in Gleisdorf gestalteten sich alles andere als optimal: Beide Mannschaften musste die Partie im Schüttregen absolvieren, der von Minute zu Minute schlimmer wurde: Nach knapp 12 Minuten unterbrach Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca die Freitagabendpartie für acht Minuten, ehe es weitergespielt werden konnte und sich die Regen zumindest etwas beruhigt hatte.

Aus sportlicher Sicht hatte die Partie zunächst wenig Zählbares zu bieten. Torchancen waren auf beiden Seiten absolute Mangelware. Sowohl die Grazer als auch die Innsbrucker versuchten mit den schwierigen Witterungsbedingungen zurecht zu kommen, taten sich aber schwer, den Ball genau durch die eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. Abschlussmöglichkeiten resultierten zumeist zufällig. Vom Gegenspieler kam das Leder zu Philipp Schellnegger, der von der Strafraumgrenze über das Tor von Eckmayr schoss.

Auf der anderen Seite war GAK-Keeper Nicht bei einem gefährlichen Querpass vor dem einschussbereiten Zaizen zur Stelle (40.), ehe der Schlussmann der Grazer bei einem Schuss von Galle aufmerksam agierte (41.). Auch in der achtminütigen Nachspielzeit gab es weiterhin zahlreiche Fehlpässe und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Demnach ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Innsbruck reicht eine Chance zum Sieg - GAK fehlt die Effizienz

GAK-Trainer Gernot Plassnegger brachte zur Halbzeit Dieter Elsneg für Paul Kiedl ins Spiel. Und die Rotjacken waren nach dem Seitenwechsel die engagiertere Mannschaft: Eine Flanke landete bei Perchtold, der umgehend ins Zentrum Richtung Philipp Schellnegger spielte. Der 22-Jährige haut jedoch über den Ball und vertändelte die Topchance (50.). Die Grazer waren dem Führungstreffer nun deutlich näher. Dominik Hackinger probierte es von der Strafraumgrenze, setzte den Ball jedoch knapp an der linken Stange vorbei (54.).

In Führung gingen jedoch die Gäste aus Tirol, die den GAK eiskalt erwischten. Der eingewechselte Mandl wurde mit einem herrlichen Steilpass in die Tiefe geschickt. Der 17-Jährige hatte das Auge für den mitgelaufenen Sunday Faleye, der den Ball aus kurzer Distanz ins Tor drückte - 0:1 (61.).

Die Grazer steckten aber nicht auf, kombinierten sich phasenweise richtig stark ins letzte Drittel, doch konkrete Torchancen blieben nach wie vor eher Mangelware. Letztendlich fehlte es dem GAK an der nötigen Durchschlagskraft und Kaltschnäuzigkeit in der Offensive, um die Innsbrucker ernsthaft gefährden zu können.

GAK - FC Wacker Innsbruck 0:1 (0:0)

Solarstadion Gleisdorf, 0 Zuschauer, SR Ciochirca

Tore: Sunday Faleye (61.)

GAK: Nicht, Graf, Pfeifer, Weberbauer, Rosenberger, Nutz, Schellnegger, Perchtold, Hackinger, Kiedl (46./Elsneg), Mihajlovic

Innsbruck: Eckmayr; Köchl, Behounek, Meusburger, Hupfauf; Conte (56./Mandl), Taferner, Satin (56./Martic); Faleye (77./Kofler), Zaizen (56./Ibrisimovic), Gallé

Gelbe Karten: Schellnegger (87.) bzw. Conte (26.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media