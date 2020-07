Am 9. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause bzw. dem 28. Spieltag treffen in der HPYBET 2.Bundesliga die Young Violets und die FC Juniors OÖ aufeinander. Und dabei gelingt es Austrianern an die letzten starken Darbietungen anzuknüpfen. Mit sehr viel Einfallsreichtum und Spielfreude wurden die bedauernswerten Juniors streckenweise richtiggehend an die Wand gespielt. Dabei wurde sehr oft auf das Rezept zurückgegriffen, über die Seiten für Verwirrung bei den Gästen zu sorgen. Was letztlich auch voll aufgegangen ist, wie das Ergebnis bestätigt.

(Ein Bild mit Symbolcharakter: Die Austrianer jubeln gleich über 8 Treffer, im Vordergrund der demoralisierte Gäste-Torhüter Thomas Turner)

Die Violets zeigen sich in toller Spiellaune

Die jungen Austrianer waren zuletzt bärenstark drauf. In 12 Spielen musste man nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Im eigenen Stadion konnte man in den vergangenen 7 Partien gleich 6 gewinnen. Anders da die aktuelle Bilanz der Juniors OÖ, deren Motor doch gehörig ins Stocken geraten ist, wie 6 sieglose Spiele bzw. 3 Niederlagen infolge auch untermauern. Die Begegnung ist gerade einmal drei Minuten alt, schon steht es 1:0. Die "Jung-Veilchen" nützen ihren Freiraum auf der linken Angriffsseite. Den zur Mitte gespielten Keles-Ball versenkt dann Kapitän Anouar El Moukhantir mühelos zur raschen Führung. Im Gegenstoß verhindert Braunöder den postwendenden Ausgleich. 7. Minute: Wieder schafft es die Suchard-Truppe, über die Außenbahn für Gefahr zu sorgen. Diesmal ist es der 17-jährige Muharem Huskovic, der vollstreckt - neuer Spielstand: 2:0. Das zeigt Wirkung bei den Oberösterreichern, die Austrianer sind nun klar Herr der Lage. Zweimal ist es Gästekeeper Turner, der bei Möglichkeiten von Keles und Braunöder erfolgreich eingreifen kann. Gegen das 3:0 in der 17. Minute ist dann aber kein Kraut gewachsen. Jan Boller misslingt dabei ein Rückpass gründlich, Nutznießer ist Huskovic, der mit seinem zweiten Tor auf 3:0 stellt. Aber plötzlich zeigen sich die Juniors von der hellwachen Seite. Breuer verfehlt sein Ziel noch knapp, in der 29. Minute steht es aber 3:1. Boller serviert Aigner das Spielgerät, der überlegt aus 16 Metern trifft. Aber die Bemühungen der Scheiblehner-Schützlinge erfahren einen herben Dämpfer. Denn Can Keles trifft noch vor dem Pausenpfiff, nach jeweiliger Huskovic-Vorarbeit, im Doppelpack (35., 39.), und sorgt so für einen deutlichen 5:1-Halbzeitstand.

Gäste-Defensive erwischt rabenschwarzen Tag

Nach menschlichen Ermessen sind die Würfel bei dieser "Juniors-Partie" gefallen. Wenngleich man der Jugend doch sehr viel zutrauen muss. Aber vier Treffer in einer Halbzeit aufzuholen, ist für die Juniors OÖ wohl zu viel des Guten. Demnach darf man es auch im zweiten Abschnitt erwarten, dass beide Teams weiterhin mit hochgeklappten Visier an die Sache herangehen. Die zweite Hälfte beginnt dann so, wie die erste geendet hat. Mit Unzulänglickeiten in der Gästeabwehr, die nach einem Querpass auf das Neue große Schwächen erkennen lässt. In letzter Instanz ist es dann Nils Hahn (Assist: El Moukhantir), der in der 46. Minute das halbe Dutzend voll macht - 6:1. Man muss den Juniors OÖ aber auch zugute halten, trotz des deutlichen Rückstands, vorerst nicht aufgesteckt zu haben. Demnach gelingt es auch, dem Gastgeber, der wohl auch ein wenig vom Gaspedal steigt, etwas die Stirn zu bieten. Aber die Defizite in der Abwehr sind an diesem Tag frappant. 62. Minute: Huskovic spaziert in Richtung Torhüter Thomas Turner - es steht 7:1. Was den Gästen nachfolgend doch noch einmal schwer zusetzt. Jetzt muss man danach trachten, nicht eine noch empfindlichere Klatsche auszufassen. In der 70. Minute leuchtet ein 8:1 auf der Anzeigetafel auf. Der eingewechselte Perdomo bedient El Moukhantir, der völlig unbedrängt einnetzt. Jetzt müssen die Juniors OÖ ganz schwer aufpassen, nicht zweistellig abserviert zu werden. In der 83. Minute gelingt es noch Resultats-Kosmetik zu betreiben. Patrick Ployer sorgt nach Hong-Vorarbeit für das 8:2. In der Nachspielzeit trifft der eingetauschte Austrianer Feiertag noch Aluminium - Spielendstand: 8:2. Am vorletzten Spieltag gastieren die Young Violets am Freitag, 24. Juli um 20:30 Uhr in Dornbirn. Die Juniors OÖ besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen Liefering.

YOUNG VIOLETS - FC JUNIORS OÖ 8:2 (5:1)

Generali-Arena, SR: Andreas Witschnigg (Kärnten)

Austria Wien Amateure: Gindl, Macher, L. Prokop, Meisl, Maudo, Radulovic, Braunöder, Keles (75. Pross), Huskovic (71. Feiertag), Hahn (63. Perdomo), El Moukhantir

FC Juniors OÖ: Turner, Softic, Breuer (46. Drame), Wallquist (46. Benko), Boller (63. Burgstaller), Cvetko, Würdinger, Hong, Aigner (71. Gartler), Plojer, Monsberger (46. Oh)

Torfolge: 1:0 (3. El Moukhantir), 2:0 (7. Huskovic), 3:0 (17. Huskovic), 3:1 (29. Aigner), 4:1 (35. Keles), 5:1 (39. Keles), 6:1 (46. Hahn), 7:1 (62. Huskovic), 8:1 (70. El Moukhantir), 8:2 (83. Plojer)

Gelbe Karten: Würdinger, Drame (Juniors OÖ)

stärkste Spieler: El Moukhantir, Braunöder, Huskovic (Violets)

Stimme zum Spiel:

(Quelle: FC Juniors OÖ)

Gerald Scheiblehner, Trainer Juniors OÖ:

"In der ersten Halbzeit haben wir gegen den Ball viele falsche Entscheidungen getroffen, die der Gegner eiskalt ausgenützt hat. Nachdem wir in der Halbzeit unser Spielsystem geändert haben, ging es phasenweise ein wenig besser. Insgesamt ist das Ergebnis allerdings ein Schock und sehr enttäuschend. Auch wenn es sehr weh tut, stehe ich trotzdem zu den Jungs und wir werden alles dafür tun, um im nächsten Spiel wieder besser zu spielen. Es tut mir leid für die Mannschaft, aber auch solche Niederlagen gehören zum Fußball dazu."

