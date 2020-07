Der FC Mohren Dornbirn und die Young Violets Austria Wien trennten sich am 29. Spieltag der Hpybet 2. Liga mit einem 1:1-Remis. Can Keles hatte die Jungveilchen in der 26. Minute in Führung gebracht, ehe Lukas Fridrikas nur sechs Minuten später den Ausgleich erzielte. Die Young Violets sind damit seit fünf Partien ungeschlagen. Dornbirn hat von den jüngsten drei Spielen keines verloren.

Starker Beginn der Jungveilchen - Auf die Führung der Gäste folgte der prompte Ausgleich

Angetrieben durch den famosen 8:2-Kantersieg gegen die OÖ Juniors übernahmen die Jungveilchen von der ersten Minute an das Kommando und kamen bereits nach etwas mehr als zwei Minuten gefährlich vor das Tor der Vorarlberger: El Moukhantir wurde im Strafraum gut angespielt und brachte das Leder scharf zur Mitte, wo Muharem Huskovic haarscharf verpasste (3.). Die Gäste aus Wien agierten auch in weiterer Folge giftig, wenngleich sich die Dornbirner mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel arbeiteten. In Führung gingen aber die Schützlinge von Harald Suchard: Braunöder brachte Can Keles in Position, der das Leder aus halblinker Position humorlos ins lange Eck wuchtete - 0:1 (26.).

Sechs Minuten später schlugen die Gastgeber aber prompt zurück: Lukas Fridrikas setzte sich auf der rechten Seite energisch durch und hämmerte das Spielgerät unhaltbar unter die Latte - 1:1 (32.). Die letzte Torchance vor dem Pausenpfiff fanden die Gäste vor: Der erneut auffällige Huskovic kam nach einer kurz abgespielten Ecke zum Abschluss, setzte den Ball aus spitzem Winkel aber knapp drüber.

Die Hausherren starteten druckvoll in die zweiten 45 Minuten und hatten in der 54. Minute eine Topchance auf die Führung: Christoph Domig setzte sich auf dem linken Flügel durch und erblickte den mitgelaufenen Egzon Shabani, der aus 16 Metern an Violets-Keeper Gindl scheiterte (54.). Shabani dürfte sich beim Abschluss leicht verletzt haben und konnten nicht mehr weitermachen. An seiner Stelle kam Timo Friedrich ins Spiel.

Die Jungveilchen hatten zwar weiterhin mehr Ballbesitz, doch konkrete Torchancen wie in der ersten Halbzeit waren eher Mangelware. In der Hälfte der Wiener war dann schon mehr Betrieb, wenngleich sich die ganz große Torchance erst unmittelbar vor Schluss auftat. Florian Prirsch zirkelte einen Freistoß in den Strafraum, wo Lukas Allgäuer zum Kopfball kam, der an die Stange prallte. So endete die Partie mit einem 1:1-Remis.

HPYBET 2. Liga, 29. Runde

FC Mohren Dornbirn - Young Violets Austria Wien 1:1 (1:1)

Stadion Birkenwiese, Dornbirn; 0 Zuschauer, SR Heiß

Tore: Fridrikas (32.) bzw. Keles (26.)

Startelf Dornbirn: Lang, Malin, Shabani, Fridrikas, Huber, Joppi, Prirsch, Allgäuer, Domig, Gurschler, Mujic

Startelf Violets: Gindl, L. Prokop, Radulovic, Braunöder, Keles, Huskovic, El Moukhantir, Facundo Perdomo, Meisl, Hahn, Maudo Jarjue

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media