In der abschließenden 30. Runde der HPYBET 2. Bundesliga stehen sich der SKU Amstetten und die Mannschaft des SC Austria Lustenau gegenüber. Dabei kann das Team von Jochen Fallmann über einen 3:1 Auswärtserfolg jubeln und den fünften Rang in der diesjährigen Meisterschaft fixieren. Mit diesem Erfolg feiern die Niederösterreicher den dritten Sieg in Folge, ein beachtlicher Endspurt! Für die Heimmannschaft aus Vorarlberg ist es die fünfzehnte Niederlage in dieser Spielzeit, damit beendet man die Saison mit 35 Zählern auf Platz elf.

(Amstetten hatte Grund zum Jubel im Ländle)

Photocredit: Harald Dostal

Remis zur Pause

Schiedsrichter Walter Altmann pfeift das Spiel pünktlich an, die Gäste aus Amstetten gehen leicht favorisiert in dieses letzte Match nach der Corona-bedingten Auszeit. Schnell entwickelt sich ein munteres Spiel mit Halbchancen auf beiden Seiten. In Spielminute zwölf ist es dann soweit: Die Gastmannschaft geht in Führung. Das Team von Trainer Tamas Tiefenbach kann einen Vorstoß der Amstetten-Angriffsreihe nicht vollends klären und so kommt das runde Leder zu Matthias Wurm, welcher den Ball souverän zum 0:1 versenkt. Nach diesem Rückstand wirken die Lustenauer angespornt und können vereinzelte Nadelstiche setzen. Vor allem durch Standardsituationen strahlt man in dieser Phase der Partie Gefahr aus. Der Druck der Heimmannschaft wird wenige Minuten später belohnt! Philipp Offenthaler trifft für Amstetten, jedoch lenkt der Mittelfeldmann den Ball in das eigene Tor und stellt auf 1:1. Die beiden Teams schenken sich weiter nichts und gehen auf den Führungstreffer. Auf Seiten der Lustenauer ist es immer wieder der Brasilianer Wallace Menezes dos Santos, der für Gefahr sorgt. Demgegenüber stellt David Peham seine Abschlusskünste mehrmals zur Schau. Da aber noch auf der einen, wie auf der anderen Seite kein Tor dabei herausschaut, beendet Schiedsrichter Altmann die erste Hälfte mit einem 1:1 Remis.

Starkes Saison-Finish der Gäste

Auch in der zweiten Halbzeit sehen die anwesenden Personen im Planet Pure Stadion eine Partie, die von zahlreichen Eckbällen bzw. Standardsituationen geprägt ist. In der 57. Spielminute macht sich Amstetten-Akteur Florian Uhlig bei Gäste-Keeper Schierl vorstellig, sein Schuss geht jedoch knapp am Ziel vorbei. Gut fünf Minuten später müssen die Heimischen Darijo Grujcic ersetzen, der knapp 1,90-Mann kann aufgrund einer Verletzung nicht mehr weitermachen. Für ihn kommt Matheus Pereira in die Partie. In der 64. Spielminute können sich wiederum die Gäste in den Vordergrund spielen und diesmal so richtig! Philipp Gallhuber ist zur Stelle und besorgt die erneute Führung für seine Mannschaft. Nach einer wahren Wechselperiode versuchen die Gastgeber nochmals das Ruder herum zu reißen, doch anstatt des neuerlichen Ausgleichs scheitern die Vorarlberger weiterhin an sich selbst bzw. an Amstetten-Torwart Gschossmann. In der Nachspielzeit besiegelt der eingewechselte Kenan Kirim schließlich die Niederlage der Austria und stellt in Minute 94 auf 3:1 aus der Sicht der Fallmann-Truppe. Mit diesem 1:3 geht es für die Teams in die Sommerpause, welche man sich aufgrund der langen Saison allemal verdient hat.

SC Austria Lustenau - SKU Amstetten 1:3 (1:1)

Planet Pure Stadion, SR: Walter Altmann (Tirol)

SC Austria Lustenau: Domenik Schierl - Tobias Berger (77. Patrik Eler), Dominik Stumberger, Darijo Grujcic (62. Matheus Pereira), Michael Lageder - Daniel Steinwender, Alexander Ranacher, Wallace Menezes dos Santos (76. Bojan Avramovic), Daniel Tiefenbach, Thomas Mayer - Lukas Katnik (67. Ismet Osmani)

SKU Amstetten: Felix Gschossmann - Can Kurt, Lukas Deinhofer, Philipp Gallhuber (87. Julian Krenn) - Matthias Wurm, Daniel Scharner, Philipp Offenthaler, Wale Musa Alli, Patrick Schagerl, Florian Uhlig (81. Kenan Kirim )- David Peham

Torfolge: 0:1 (12. Matthias Wurm), 1:1 (22. Philipp Offenthaler/ET), 1:2 (64. Philipp Gallhuber), 1:3 (94. Kenan Kirim)

Gelbe Karten: Darijo Grujcic, Michael Lageder bzw. Can Kurt

by: Ligaportal/WM