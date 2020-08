In der 1. Runde trifft im UNIQA-ÖFB-CUP der GAK 1902 auf den SV Seekirchen. Und dabei gelingt es den Gästen auf allen Linien zu überraschen. Mit einer disziplinierten Darbietung schafft man es die höher eingeschätzten Grazer in deren eigenen Stadion in die Knie zu zwingen. Während Seekirchen nun mit Salzburg, Rapid Wien oder Sturm Graz als nächsten Gegner spekulieren darf, herrscht bei den Rotjacken nach dieser dürftigen Performance weitgehendst Tristesse.

(An Torhüter Chris Weigelt ist es nicht gelegen, dass es für den GAK gegen Seekirchen zum vorzeitigen Cup-Aus kommt)

Die Gäste wissen zu überraschen

Der Grazer Traditionsverein hat die Fühler danach ausgestreckt, die Hürde aus Salzburg zu überspringen. Aber Seekirchen (Regionalliga Salzburg) wird vom Gastgeber aus der 2. Liga mit Sicherheit nicht unterschätzt. Demnach sollte einem offenen Schlagabtausch nichts im Wege steht. Aber Seekirchen erweist sich für den Zweitligaverein vom Start weg als harte Nuss. Bestens eingestellt bereiten die Gäste mit ihrem Pressing der Plassnegger-Truppe einiges an Problemen. So gelingt es dem Favoriten in der ersten Hälfte nicht, zum nötigen Spielfluß zu finden. Was die Schriebl-Mannen dann zum Anlass nehmen, um das Geschehen selbst in die Hand zu nehmen. In der 29. Minute kann sich Seekirchen dann für die getätigten Bemühungen belohnen. Olugbemiga Ogunlade ist es, der die Gäste mit 0:1 in Führung bringt. Er lässt dabei Gegenspieler Gantschnig schlecht aussehen, der Rest ist dann Formsache für den agilen Angreifer. Was dann auch nicht wirklich dazu beiträgt, dass das Spiel der Grazer in Schwung kommt. Mit der knappen Seekirchner Eintore-Führung geht es in die Halbzeitpause.

Der Hausherr bleibt ohne Treffer

Im zweiten Durchgang darf doch damit gerechnet werden, dass der GAK 1902 nun das Heft in die Hand nimmt. Geht es doch auch darum, den Zusehern, die lange auf Live-Fußball verzichten mussten, einen Sieg zu servieren. Aber auch nach dem Seitenwechsel können sich die Gäste hervorragend verkaufen. Nun hat man Lunte gerochen bzw. sieht man durchaus die Möglichkeit, in der Merkur Arena eine Überraschung zu liefern. Je länger die Partie dann dauern sollte, umso mehr ist der Platzherr bereit Risiko zu nehmen. Aber was die Heimischen auch probieren, die Salzburger haben stets die richtige Antwort parat. Das eine oder andere Mal steht Seekirchen auch das nötige Glück zur Seite. So kommt es dann auch, dass es der Sportverein Seekirchen tatsächlich bewerkstelligt die "Hürde-GAK" zu nehmen und in die 2. Runde aufzusteigen. Dort sind es am 16. bis 18. Oktober nur dann mehr 32 Mannschaften. Was heißt, dass die Chance durchaus gegeben ist, ein "Bröckerl" aus dem Lostopf zu ziehen.

GAK 1902 - SV SEEKIRCHEN 0:1 (0:1)

Merkur Arena, 1250 Zuseher, SR: Stefan Ebner

GAK 1902: Weigelt, Graf, Kozissnik, Gantschnig, Rosenberger, Schellnegger, Mihajlovic (68. Fink), Nutz, Perchtold, Tschernegg, Zubak

SV Seekirchen: Tezzele, Wechselberger, Büchele, Wassung, Volkert, Grössinger, Eliasch, Noggler (53. Vorderegger), Reiter (75. Bautista Angel), Biribauer (84. Fuchsberger), Ogunlade

Tor: 0:1 (29. Ogunlade)

Gelbe Karten: Rosenberger bzw. Biribauer, Reiter, Wassung, Noggler, Ogunlade, Bautista Angel, Wechselberger

Stimme zum Spiel:

Alfred Gert, Sektionsleiter GAK 1902:

"In der ersten Halbzeit agierten wir zumeist mit hohen Bällen. Was uns berechbar machte bzw. hatte der Gegner wenig Probleme sich schadlos zu halten. Nach dem Seitenwechsel war dann zwar mehr Wille spürbar. Aber in Summe betrachtet war das schlichtweg zu wenig bzw. so kann man einfach nicht auftreten, will man auch einen Erfolg verbuchen."

ZUM ÖFB Cup Live Ticker

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo