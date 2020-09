Enrique Wild unterschreibt beim FC Juniors OÖ einen zwei Jahresvertrag. Der Schweizer war zuletzt beim FC Winterthur (2.Liga, Schweiz) unter Vertrag. Ab sofort verstärkt der Linksverteidiger den FC Juniors OÖ in der Defensive.

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Nach dem Abgang von David Schnegg zu WSG Tirol freuen wir uns, mit Enrique Wild einen Spieler bekommen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil auf dieser Position passt. Enrique hat bereits einige Erfahrungen in der 2. Liga in der Schweiz und auch in der Schweizer U20-Nationalmannschaft gesammelt und hat absolut das Potential, bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Ich freue mich sehr, dass der Transfer gelungen ist und wir einen weiteren sehr interessanten Spieler in unserem Team haben."

Enrique Wild: "Das Projekt und die Philosophie des Vereins hat mir von Anfang an sehr gut gefallen und ich freue mich, nun ein Teil davon zu sein. Mein Ziel ist es meinen Mitspielern zu helfen sowie auch mich persönlich weiterzuentwickeln, damit wir gemeinsam unseren Zielen näher kommen"

MedienInfo: FC Juniors OÖ

by: Ligaportal/Roo