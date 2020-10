Zur Sonntagsmatinee empfing der SK Austria Klagenfurt den FAC Wien im Wörthersee Stadion. Den 1350 Zuschauern bot sich eine Partie, in der die Heimmannschaft vor dem Tor eiskalt agierte und mit 5:0 siegte. Die teils desaströse FAC-Defensive wurde für ihre Fehler sofort bestraft, zudem agierten die Gäste in den Schlussminuten in Unterzahl. Matchwinner war Klagenfurt-Angreifer Markoutz, er schnürte einen Doppelpack.

Pink stellt die Führung her

In der ersten Halbzeit waren es klar die Gastgeber, die das Sagen hatten. Klagenfurt zeigte sich klar spielbestimmend, der FAC war vor allem in der Offensive zu harmlos. Doch auch Klagenfurt konnte die spielerische Überlegenheit nur selten in Torchancen umwandeln, die erste hatte Kapitän Rusek direkt nach Anpfiff: Nach einem Eckball kam er per Kopf zum Abschluss, der Ball verfehlte das Tor nur knapp (2.). Auch sieben Minuten später stand Rusek im Mittelpunkt. Er setzte sich erst stark gegen seinen Gegenspieler durch, überlupfte Torwart Jenciragic, ein FAC-Verteidiger klärte mit dem Kopf auf der Linie. Den Abpraller beförderte Rusek ebenfalls mit einem Kopfball weiter zu Markus Pink - der ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und stellte auf 1:0. Anschließend sollten Torraumszenen aber Mangelware sein, einzig bei einem Ausflug von Philip Menzel - er stand bei Klagenfurt zwischen den Pfosten - kam Gefahr auf. Der Torhüter räumte seinen Gegenspieler nahe dem Seitenaus fast um, im Zurücklaufen konnte er den folgenden Schussversuch aber noch glücklich abwehren. Im direkten Gegenzug tankte sich Pink auf der linken Seite durch, sein Zuspiel zum mitgelaufenen Markoutz fiel aber zu ungenau aus (17.).

FAC-Trainer Miron Muslic wird nach dem 0:5-Debakel seine Schlüsse ziehen.

Austria in Torlaune

Nach Wiederanpfiff war es eigentlich der FAC, der druckvoller agierte, ein Distanzversuch von Flavio Dos Santos Dias landete aber neben dem Tor. Das Tor hingegen machte die Klagenfurter Austria. FAC-Torwart Jenciragic traf beim Gegentreffer eine Teilschuld, sein Abschlag landete direkt beim Gegner, diese schalteten blitzschnell um. Über Greil gelangte der Ball zu Markoutz, dieser überlupfte den herauseilenden Jenciragic überlegen aus halbrechter Position - das 2:0 in der 55. Spielminute. Ansonsten? Wenig los in der Kärntner Landeshauptstadt. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld weitesgehend, in die gefährlichen Räume gelangten sowohl die Micheu-Elf als auch die Mannschaft von Miron Muslic nur äußert selten. Erst als der FAC sich selbst schwächte, kam Klagenfurt in die Gänge: Bernhard Fila - in der 36. Spielminute für Skrivanek eingewechselt - sah Gelb-Rot, nachdem er Gkezos im Mittelfeld abgeräumt hatte (77.). Und Klagenfurt wusste die Überzahl auszunutzen: Nach einem Von Haacke-Freistoß köpfte Gkezos das 3:0 - auch bei diesem Gegentor hatte Jenciragic Probleme im Timing. Klagenfurt legte durch Markoutz sogar noch nach: Dieses Mal zeigte sich Innenverteidiger Plavotic mit Orientierungsproblemen, bekam den Ball an den Rücken - Markoutz lupfte den Ball ins leere Tor. Vor dem Schlusspfiff schrieb sich auch noch Joker Mc Moordy King Hüther in die Torschützenliste ein: Er erzielte aus der Distanz den 5:0-Endstand.

Klagenfurt führt durch den Kantersieg nun die Tabelle der 2. Liga an. Der FAC wird nach dem starken Auftakt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und rangiert mit 7 Punkten weiter im Mittelfeld der Tabelle.

2. Liga, 5. Runde

SK Austria Klagenfurt - FAC Wien 5:0 (1:0)

Wörthersee Stadion; 1350 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: 9. 1:0 Markus Pink, 55. 2:0 Oliver Markoutz, 80. 3:0 Kosmas Gkezos, 83. 4:0 Oliver Markoutz, 90./+1 Mc 5:0 Moordy King Hüther

Gelb-Rot: 77. Berhard Fila (FAC/wiederholtes Foulspiel)

Startelf Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Saravanja, Romero; Von Haacke, Cvetko, Rusek, Greil; Pink, Markoutz

Startelf FAC: Jenciragic - Becirovic, Bubalovic, Plavotic, Lugonja; Flavio, Sahanek, Krainz, Skrivanek; Jurdik, Zatl

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Josef Parak